قداس لطلبة الثانوية العامة بالمعادى

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس قداسًا إلهيًّا حضره أبناء وبنات الإيبارشية طلاب الثانوية العامة فى كنيسة رئيس الملائكة رافائيل بالمعادى.





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