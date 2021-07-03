مطران الكاثوليك بالأقصر يشارك فى ذكرى أربعين الأنبا سلوانس بدير الشايب

ورافق الأنبا وفد من كهنة وعلمانيين الإيبارشية، لتقديم التعزية للمطارنة المشاركين وعلى رأسهم الأنبا بسادة مطران إخميم وساقلته، والأنبا بيمن أسقف قوص ونقاده، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، ووفود عن أديرة القديس الأنبا بيشوى والسريان بوادى النطرون، والمحرق بأسيوط، والرزيقات والفاخورى بالأقصر، وممثلون عن إيبارشيات أسوان، دشنا، طما، البحر الأحمر، إلى جانب مجمع رهبان الدير.
وكان الأنبا سلوانس توفى يوم 25 مايو الماضى، عن عمر تجاوز 75 عامًا، إثر إصابته بكورونا بعد أن قضى فى الحياة الرهبانية أكثر من 43 سنة منها 22 سنة أسقفًا.
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