رامز يسرى: الكتاب المسيحى حاضر بقوة فى معرض الكتاب

جدة - نرمين السيد - فى يوم من أيام شهر مايو من سنة 2017، تجمع مجموعة شباب، لتحقيق حلم واحد وهو وجود كتب مسيحيّة لها طابع أكاديميّ حُرّ، مع وجود منشورات تجمع بين أطياف العلوم المسيحيّة المختلفة، فيقول رامز يسرى مؤسس ومدير دار رسالتنا : "من هنا بدأنا بتأسيس فكرتنا فى دار نشر".





وتابع: "بدأنا ننشر كتبنا ودراساتنا الخاصّة فى دايرتنا الصغيرة فى البداية، وكانت المفاجآة بالنسبة لنا أن الكتب والترجمات لاقت نجاح كبير باحتياج وعطش الشارع المسيحيّ للمعرفة ولها النوع من الكتب الدراسية".

وأضاف "رامز": "بدأت رحلة دار النشر من هنا، وابتدت دايرتنا توسع، وبدأ باحثين كتيرين يتواصلوا معانا وفريق العمل فى دار رسالتنا يطّلع على كتاباتهم وينبهر بمستواها الراقى جدًّا، بالرغم أن كلّ الباحثين معنا تقريبًا بيخوضوا تجربة طبع أبحاثهم فى كتاب لأوّل مرة،وهذه هى الميزة الحقيقيّة فى الدار إنها جمعت أطياف مختلفة من شباب الباحثين، وفتحت لهم باب كبير من الحرية ليقدروا يخرجوا أفضل ما عندهم، وكلّ طاقاتهم المعرفيّة".

وواصل: "فى أقل من أربع سنين تعدّت منشورات رسالتنا للنشر الستين كتابًا، ونشارك هذا العام بحضور قوى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب".

وذكر أن أهم إصدرات الدار فى المعرض سلسلة أربع وجهات نظر وتقوم فكرة السلسلة عن حوار أو مناظرة بين أربع علماء متخصصين فى موضوع الكتاب، يكتب كلٍ منهم رؤيته عن الموضوع فى فصل كامل بطريقة أكاديمية ومرجعية، ثم يقوم كل عالم من الآخرين بالرد على ذلك الفصل فى مقال من 5 إلى 9 صفحات، فيتكوَّن لدى القارىء رؤية شاملة عن الموضوع الذى يقرأ فيه حتّى إن كانت تلك هى المرة الأولى لقراءته.

شارك فى السلسلة أسماء لعلماء كبار، منهم: "وليم لان كرايج، وجريجورى بويد، وألبرت موهلر، ومايكل بيرد، وبيتر إنز، وجون والتون، وجون كولينز، وغيرهم.

كما شارك فى ترجمة السلسلة: "دكتور فينيس نيقولا - دكتور مايكل ثروت - القس مينا القمص إسحق - الإكليريكى بيشوى شكرى".

والأجزاء المترجمة من هذه السلسلة حتى الآن هى:

1- أربع وجهات نظر عن آدم التاريخى.

2- أربع وجهات نظر عن العصمة الكتابية والوحى.

3- أربع وجهات نظر عن جهنم.

4- أربع وجهات نظر عن العناية الإلهية.

وقال رامز هناك ـيضا مجموعة كتب "هنرى نووين"، توفر تلك المجموعة منظور روحى عميق قليلًا ما وجدنا مثيله فى مكتبتنا العربية، فعلى سبيل المثال نرى فى كتاب حولت نوحى إلى رقصٍ كيف يمكن للألم أن يكون هو العامل الأقوى فى نضجنا الروحى على طريق الحياة مع الله، وفى كتاب التشكيل الروحى يعطينا هنرى نووين الإرشاد اللازم على دربنا نحو الحياة فى معية الله.

وفى كتاب حياة المحبوب ذلك الكتاب الذى كتبه هنرى نووين لصديقه غير المسيحى كى ما يفتح عينيه على حياة الروح وحياة المحبوب فى المسيح يسوع، وفى كتاب عودة الابن الضال، نرى أنفسنا بكل الأوجه، نرانا فى الابن الضال حينًا وفى الابن الأكبر حينًا أخرى وفى الأب أيضًا، هذا الكتاب الذى يعد من أعلى كتب هنرى نووين مبيعا وهناك أيضًا كتاب: "المشاهير .. عينة من كثير" للكاتب: دكتور فادى كيرلس - تقديم: دكتور مارك ماهر والذى يضم 12 قصة مستفيضة، مملوءة بالدراما والأقوال والأحداث، لأشخاص عاشوا مثلنا، فى عصور مختلفة، وظروف متباينة، وبحثوا عما نبحث نحن أيضًا، فمنهم من وصل لمبتغاه، فصار قدوة ومثال، ومنهم من خاب فى سعيه، فصار مأساة تُحكى للأجيال.