/638687/رئيس-الترجي-يتعامل-مع-معين-الشعباني-بمهانه

وجهة جماهير الترجي التونسي هجوم سرش علي إداراة النادي، وذلك بسبب ملف مدرب فريق كرة القدم في ظل المطالبة برحيل معين الشعباني عن تدريب الفريق بعد الفشل الأخيرة وتلقيه خسارة قاسية في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام نظيرة النادي الأهلي، والخروج للمرة الثانية علي التوالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يكون من أهم وأول الملفات التي سيتم فتحها هو موضوع الثلاثي الأجنبي فالمهاجم الإيفواري ويليام توغي لن يتم تفعيل بند الشراء في عقده وهو تقريبا مليون ونصف المليون يورو وكنا انفردنا به سابقا وخيار عدم التفعيل منطقي بناء على المردود المقدم.

فيما سوف يبحث عن حل مع وكيل أعمال المهاجم الغاني خالد عبد الباسط حيث لايزال في عقدة موسمين وسيتم إما التوصل لفسخ عقده أو على الأقل إعارته لفريق اخر حتى يربح الترجي فنيا وماديا بخروج لاعب مثل عبئا ثقيلا ليتبقى ملف الإيفواري فوسيني كوليبالي الذي قد يكون هذا موسمه الأخير بعد تراجع مستواه وهنالك تفكير جدي في التفويت فيه قبل تهاوي قيمته التسويقية.

موعد مباراة الأهلي وكايزر

ومن ناحيه اخري يستعد النادي الأهلي لمباراته أمام فريق كايزر تشفيز، والتي من المقرر إقامتها يوم 17 الجاري من هذا الشهر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، علي ملعب محمد بن خامس بالمغرب.

اعلن لجنة الحكام تعيين ندابيهاوينمانا حكماً لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز والمقرر إنطلاقها في السابع عشر من الشهر الجاري.

يبلغ البورندي من العمر 36 عاماً، ويعمل محاسب في البنك البريطاني، ولديه 3 أطفال ويحمل باسيفيك الشارة الدولية منذ عام 2013، وقتما دخل ضمن قائمة الدرجة الأولى في بوروندي، أدار 3 مباريات في النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا منهم 2 لكايزر تشيفز أمام كل من سيمبا بربع النهائي وبتروأتلتيكو في مرحلة المجموعات، قبل أن يعود لإدارة مباراة أخرى لبطل جنوب أفريقيا في مواجهة الأهلي بالمباراة النهائية.

حيث عدد المباريات التي أدارت صافرته 9 مباريات بدوري أبطال أفريقيا منذ نسخة 2018، وأشهر خلالهم البطاقة الصفراء 26 مرة دون أي استخدام للبطاقة الحمراء.