/638686/خلي-بالك---حبس-وغرامة-عقوبات-تأخير-تجديد-بطاقة-الرقم-القومي

عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة في حالة التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي، وكذلك في حالة بلوغ الشخص 16 سنة دون استخراج البطاقة الشخصية وذلك طبقا لما ورد في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي عقوبات الحبس أو الغرامة في حالة تجديد بطاقة الرقم القومي

نصت المادة 48 من قانون الأحوال المدنية «يجب على كل شخص يبلغ من العمر الـ 16عامًا، من مواطنين أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه».

ونصت المادة 68 من قانون العقوبات في القانون على أن يعاقب كل مخالف أحكام المادة 48 من قانون الأحوال المدنية بالحبس لا يجاوز على 6 أشهر أو بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.

قانون الاحوال المدنية

أكد قانون الأحوال المدنية «يجب على صاحب بطاقة الرقم القومي في حال تلفها أو فقدها أن يتقدم إلى السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال فترة 15 يوما من تاريخ التلف والفقد، للحصول على بدل فاقد أو تالف، وحذرت المادة بأنه «لا يجوز للشخص الاحتفاظ أو التعامل بـ بطاقة رقم قومي بعد أن صدرت له بطاقة بدلا منها».

قانون الأحوال المدنية استثنى حالات تطبيق غرامة التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشرط تقديم مستند يثبت حالتهم، وأيضا كبار السن بسبب ظروفهم الصحية.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2021

1- الاستمارة المميزة ويتم استلام بطاقة الرقم القومي بعد 24 ساعة وسعرها 170 جنيهًا

2- الاستمارة العاجلة والاستلام بعد ثلاثة أيام.

3- الاستمارة العادية والاستلام بعد أسبوعين.

4- المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية

5- - شراء استمارة بطاقة الرقم القومي من السجل المدني

6- تقديم صورة من البطاقة القديمة لإثبات الشخصية والوظيفة ومحل الإقامة، أو أي مستند آخر.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2021

1 - يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2 - ألا تقل سن الشخص المتقدم للحصول على البطاقة الشخصية عن 16 سنة

3 - يشترط أن يكون المتقدم لديه بيان ميلاد مسجل في السجل.