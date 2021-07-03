نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مناطق الجذب السياحي في مصر وأجمل 5 وجهات ستستمتع بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مناطق الجذب السياحي في مصر تعتبر من أشهر الوجهات السياحية في الوطن العربي، بل إن شئت فقل الشرق الأوسط أجمع، حيث أن مصر تعتبر مهد الحضارة الإنسانية وذلك لأن تاريخها يمتد في أعماق التاريخ لأكثر من 7000 سنة، وفيها أيضا مزيج من الأماكن والمناطق التي تجمع بين الماضي البسيط والحاضر المعقد في صورة بسيطة أيضا، وسوف نتناول هنا بشئ من الإيجاز أفضل مناطق الجذب السياحي في مصر وأشهرها على الإطلاق.

أجمل مناطق الجذب السياحي في مصر

تمتلئ مصر بمناطق الجذب السياحي النادرة حول العالم أجمع. كما أنها تحتوي على مجموعة من الأماكن من أفضل أماكن الفسح والخروج على الإطلاق. وسوف نتناول ذلك على النحو الآتي.

1- مدينة الجونة من مناطق الجذب السياحي المتميزة في مصر

فمدينة الجونة من الوجهات السياحية المتميزة في شرق مصر حيث البحر الأحمر. وتقوم المدينة بتقديم مجموعة من الأنشطة المتنوعة والمرافق المتميزة كالمطاعم ومراكز التسوق والترفيه.

وتحتوي الجونة أيضا على رحلات ترفيهية وثقافية، وذلك من خلال زيارة العديد من المواقع التاريخية من الجونة. وأيضا تجد مغامرات الصحراء، حيث يمكنك البدء فور تفكيرك في رحلة سفاري أن تقوم بها وتستمتع بمناظر الجبال الخلابة في جنح الليل متحدثاً مع القمر في ليلة بدرية ماتعة.

لكن لن تكتمل زيارتك للجونة عزيزي السائح إلا إذا ركبت الزورق البحري لكي تستكشف البحر الأحمر وشعابه المرجانية البديعة المشهد. وهي رحلة ذات أنواع متعددة. فمنها الزورق ذو القاع الزجاجي والذي تستطيع أن تشاهد من خلاله نخبة اللؤلؤ والأصداف التي لن تجدها إلا في بيئة البحر الأحمر. ولأرباب الرومانسية هناك رحلة غروب شيقة.

2- واحات سيوة

يالها من متعة بالغة، وطبيعة ساحرة تجتذبك نحوها قبل أن تذهب أنت إليها، هناك في الصحراء الغربية عند بعض المستوطنات التي تعتبر معزولة عن صخب وضوضاء باقي المدن الحضرية المصرية. لكن تعتبر واحات سيوة قبلة الزائرين في فصل الشتاء أكثر من فصل الصيف. حيث تتخطى نسب الإشغالات في تلك المنطقة لجميع فنادقها 90%. فهي كنز من كنوز الطبيعة الصافي والذي لم تطله يد البشرية بالعبث.

ومن أهم معالم منطقة الواحات: جبل الدكرور، جبل الموتى، مقبرة التمساح، معبد آمون، قلعة شالي، بحيرات المياه المالحة وغيرها. كما تعتبر الصناعات اليدوية الفاخرة للفخار من أبرز المنتجات التي يمكن للزوار الاحتفاظ بها. كما أن تلك الأماكن المذكورة تعتبر فرصة ذهبية لالتقاط أجمل الصور التذكارية.

3- شارع المعز من مناطق الجذب السياحي الحاملة لآلة الزمن في مصر

يعرفه علماء الآثار في مصر بأنه أكبر متحف مفتوح لآثار الحقبة الإسلامية في مصر والعالم. حيث يحوي الشارع بداخله ما يقرب من 30 أثراً، وجميعها يحمل انطباعاً عن مصر الإسلامية. فعلى سبيل المثال توجد مجموعة السلطان قلاوون ومجموعة السلطان الغوري، ويوجد جامع الأقمر وقصر الأمير بشتاك، إلى آخره من آثار ذات قيمة في تاريخ مصر الإسلامي. ويرجع تاريخ شارع المعز إلى عصر الخليفة الفاطمي المعز لدين الله (953-975م)،

4- جزيرة الروضة

الجزيرة تتمتع بجو رائع ليلاً، وهي إحدى ثلاث جزر في النيل بين محافظتي القاهرة والجيزة. ويربطها بالقاهرة وبالجيزة 7 جسور، ومن أبرز معالمها الهامة، مقياس النيل، قصر المانسترلي، كلية طب القصر العيني، متحف أم كلثوم وغيرها من المعالم البارزة في مصر القديمة الذي تتبع له إداريا.

5- قلعة قايتباي في الإسكندرية

تعتبر قلعة قايتباي والتي تطل على ميناء الإسكندرية الشرقي من أحد الإطلالات الجذابة والفاتنة برقتها على بحر الإسكندرية الشواق. حيث يتمكن الرائي من رؤية بانورامية مدهشة من أعلى أسوار القلعة والتقاط أجمل اللحظات في صور تذكارية تدوم بقية العمر. وبالإضافة إلى ذلك فيوجد المتحف البحري، والذي يحوي بداخله على مئات الأنواع من الكائنات البحرية. ولقد كانت القلعة خط الدفاع الأول عن المدينة وعن مصر من هذه الجهة بداية من الحروب القديمة في عصر الرومان وانتهاءً بالغزو الإنجليزي والذي سقطت مصر من خلاله في احتلال دام أكثر من سبعة عقود.