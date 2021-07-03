محافظ البحيرة يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لامتحانات الثانوية العامة

ووجه المحافظ، فى بيان صادر اليوم السبت، بتزويد اللجان بالمطهرات والكمامات الطبية وارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات وتخصيص بوابات تعقيم بالمدارس والكشف الحرارى على الطلاب قبل الدخول للجان والتعقيم والتطهير اليومى لكافة اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحانات والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الطلاب، والتأكيد على تواجد طبيب وسيارة إسعاف بكل مدرسة، وسيارة حماية مدنية خارج اللجنة.
من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة يوسف الديب إنه تم تسليم الطلاب أرقام الجلوس الخاصة بهم، وسيتم تسليم جميع المراقبين جوابات الانتدابات اعتبارا من صباح غد الأحد، مؤكدا أنه تم تجهيز وإعداد اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.
يذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة البحيرة يبلغ 30.061 طالبًا وطالبة منهم 17.878 طالبًا وطالبة بقسم علمى علوم و2.475 طالبًا وطالبة علمى رياضة، و6.334 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبى، بالإضافة إلى 2.824 طالبًا وطالبة خدمات و750 طالبًا وطالبة (منازل ) موزعين على عدد 106 لجان بنطاق 18 إدارة تعليمية.
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