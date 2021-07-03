/638676/غياب-ثلاثة-لاعبين-مؤثرين-عن-المحلة-أمام-الزمالك-ومحمد-سامى-هو-الحل

قرر خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة مشاركة محمد سامى مدافع الفريق بمركز الظهير الأيمن بمباراة الزمالك وإتخذ مدرب المحلة هذا القرار لحل أزمة الغيابات التى يعانى منها الفريق بالجبهة اليمنى حيث يغيب معتز محب، وذلك بسبب الإيقاف والثنائى هانى عادل ويحيى حامد يعانيان من الإصابة .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي فريق غزل المحلة نظيرة الزمالك يوم الاثنين المقبل بالجولة رقم ٢٨ من مسابقة الدورى العام ، ويحتل المحلة المركز الثانى عشر بجدول المسابقة برصيد ٣٢ نقطة ، وفى المقابل يحتل الزمالك قمة الجدول برصيد ٦١ نقطة.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم السبت بملعب انادي.

وأشرف الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على التدريبات البدنية قبل بدء المران بمعاونة كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد وفيرناندو مدرب الأحمال .

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق غزل المحلة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم الإثنين المقبل.

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 10 أيام، وذلك عقب الانتهاء من مباراة الفريق من مباراة غزل المحلة، والتي تقام يوم الإثنين الموافق 5/7/2021، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من فعاليات الدوري الممتاز.

أوضح باتريس كارتيرون للاعبيه، أنهم إذا حققوا الفوز في المباراة المقبلة أمام فريق غزل المحلة، سيمنحهم راحة سلبية لمدة 10 أيام خلال فترة التوقف الدولي، والتي لن يلعب فيها الفريق الابيض أي مباراة رسمية.

الزمالك في مواجهة قوية مع فريق الاتحاد السكندري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أول مباراة رسمية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، أمام فريق الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، والتي من المقرر أن تقام في استاد الإسكندرية يوم 7 أغسطس.