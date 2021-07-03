تعادل الأهلي وبيراميدز طريق المارد الأحمر للألقاب أخرهم دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

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سادت حالة من القلق والخوف بين جماهير النادي الأهلي بسبب التعادل المفاجئ أمام بيراميدز في الجولة الماضية من منافسات الدوري الممتاز ، الأمر الذي أفقد المارد الأحمر نقطتين في صراعه على حسم اللقب، ويرصد دوت الخليج ظاهرة تحدث بعد تعادل المارد الأحمر وبيراميدز.

في العام الماضي يوم 11 / 10 / 2020 واجه الأهلي نظيره بيراميدز في الدوري وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي بين الفريقين وشهد اللقاء أيضا اهدار لاعبي القلعة الحمراء ركلة جزاء خلال أحداث المباراة، بالإضافة لطرد عمرو السولية خلال أحداث الشوط الأول.

تعادل الأهلي وبيراميدز طريق المارد الأحمر للألقاب

وعقب تعادل الأهلي مع بيراميدز أستطاع المارد الأحمر تحقيق انتفاضة فاز خلالها على الوداد المغربي ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ثم حسم لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك في المواجهة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي وانتهت بانتصار الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويخوض النادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني مباراة هامة أمام سموحة ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز ، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الإسكندرية بعد أن تعادل المارد الأحمر في المواجهة السابقة أمام بيراميدز بهدفيين لكل فريق.

وتقام المباراة بين الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساء الغد على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر تحت قيادة بيتسو موسيماني في تحقيق الفوز وتعويض النقطتين المفقودتين أمام بيراميدز بالجولة الماضية.

موسيماني يجري تغييرات على تشكيل الأهلي

وينوي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي إجراء عدة تغييرات على تشكيل الفريق خلال مواجهة سموحة في الدوري الممتاز ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون، ويختلف عن تشكيل الفريق الأساسي أمام بيراميدز في أحداث الجولة الماضية.

وقرر بيتسو موسيماني إجراء تغييرات على التشكيل الأساسي والعودة لتشكيل الفريق الأساسي بالإعتماد على طريقة 4/2/3/1 بوجود أليو ديانج وعمرو السولية في منتصف الملعب أمام رباعي دفاعي بشكل طبيعي، وأمامهم ثلاثي هجومي تحت رأس حربة وحيد.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد شريف.