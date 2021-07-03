التشكيل الرسمي لمباراة التشيك والدنمارك

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أعلن ياروسلاف شيلهافي المدير الفني لمنتخب التشيك، عن التشكيل الرسمي لمباراة الدنمارك، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة الامم الأوربية "يورو 2021"، والتي تقام اليوم السبت، على ملعب باكو الأولمبي في تمام الساعة السادسة مساء، ويعرض دوت الخليج تشكيل المنتخبين في مباراة اليوم:

التشكيل الرسمي لمنتخب التشيك في مباراة اليوم أمام منتخب الدنمارك

حراسة المرمى: توماس فاسليك خط الدفاع: بوريل - توماس كالاس - سيلوستكا - سوفال. خط الوسط: توماس سوسيك - توماس هولز - أنتونين بارك - بيتر سيشفك - مسوبوست. الهجوم: باتريك شيك.

التشكيل الرسمي لمنتخب الدنمارك في مباراة اليوم أمام منتخب التشيك

في حراسة حراسة المرمى: شمايكل.

في خط الدفاع: كريستنسن - سيمون كايير - فيسترجارد.

في خط الوسط: ستريجر - توماس ديلاني - إيميل هويبرج. يواكيم ماهلي.

في خط الهجوم: دامسجارد - كاسبر دولبرج - مارتن برايثوايت.

مشوار المنتخبين في البطولة

يأمل منتخب التشيك مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في بطولة الأمم الأوربية "يورو 2020"، وذلك بتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام الدنمارك والتأهل إلى نصف نهائي البطولة، ويذكر أن منتخب التشيك تأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، بعدما حقق الفوز على منتخب هولندا في الدور ثمن النهائي من البطولة بنتيجة هدفين دون رد.

وعلى الصعيد الأخر يسعى منتخب الدنمارك إلى مواصلة النتائج الجيدة التي حققها خلال مشواره في بطولبة الأمم الأوربية "يورو 2020"، والتغلب على منتخب التشيك في مباراة اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة، وكان منتخب الدنمارك تأهل إلى هذا الدور من البطولة بعدما استطاع التغلب على منتخب ويلز برباعية نظيفة في الدور ثمن النهائي من منافسات البطولة.

استطاع منتخب الدنمارك الفوز بأخر مباراة جمعت المنتخبين، والتي كانت عام 2013، ضمن تصفيات كأس العالم، وانتهت المباراة بفوز منتخب الدنمارك بثلاثية نظيفة.

تعد هذه النسخة من بطولة الأمم الأوربية “يورو 2020”، مميزة عن باقي النسخ السابقة، حيث تقام تلك النسخة من البطولة في 11 دولة أوربية مختلفة، احتفالا بمرور 60عام على بداية تنظيمها.