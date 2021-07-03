حقيقة مقتل مواطن أسواني بعد محاولة سرقته...دوت الخليج يكشف التفاصيل

/638671/حقيقة-مقتل-مواطن-أسواني-بعد-محاولة-سرقتهتحيا-مصر-يكشف-التفاصيل

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، اليوم السبت، ما تم تداوله بعدد من المواقع الأخبارية بشأن مصرع مواطن وإصابة آخر في أسوان نتيجة هجوم مسلح من 6 أشخاص حاولوا سرقة المجنى عليه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية جهود وزارة الداخلية في كشف الحقيقة

فيسبوك

وفي سياق أخر كشفت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك » مقطع فيديو إدعت خلاله إحدى السيدات إحتجازها وزوجها داخل مركز شرطة بسيون بالغربية دون وجه حق.

وبالفحص أتضح أن السيدة المشار إليها غير محتجزة هى أو زوجها وأن حقيقة الواقعة هى تواجدهما بمركز شرطة بسيون لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما وطرف آخر على خلفية تضررها من قيام الطرف الآخر بالتعدى عليها وزوجها بالضرب حيث تبادل الطرفان الإتهامات فيما بينهما نتيجة مشاكل سابقة.

وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة العامة في بسيون والتى قررت صرف طرفى المشاجرة بضمان محل إقامتهم.

وفي سياق أخر فحصت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، بشأن تتبع قائد سيارة لفتاة والتحرش بها وسبها بألفاظ إباحية.

ورصدت كاميرات المراقبة، سيارة ماركة "سوزوكي" يقوم قائدها بتتبع فتاة من أجل التحرش بها ومضايقتها، حيث تعرضت إحدى الفتيات للتحرش اللفظي والجنسي، على يد سائق سيارة سوزوكي بمنطقة الملك الصالح بمصر القديمة.

تحرش جنسي

وقالت الفتاة إنها تعرضت للتحرش الجنسي، والضرب على يد سائق سوزوكي، بسبب رفضها مُضايقاته التي استمرت عدة دقائق، وعندما طالبته بالتوقف عن إزعاجها وتركها تسير إلى منزلها، بعد أن شعرت بأن السائق يسير خلفها، ويسبها بألفاظ تحمل إيحاءات جنسية، واعترضت على أسلوبه، أخرجت هاتفها لتلتقط صورة للوحات السيارة للإبلاغ عنه، إلا أنه خرج من سيارته، واعتدى عليها بالضرب، مُمسكًا منطقة حساسة بجسدها، وساعدها الأيمن، وقام بليّه خلف ظهرها مُسببًا لها كدمات شديدة، والتواء في الساعد الأيمن.

وأكملت الفتاة، أنها تعاني من أزمة نفسية بسبب تعرضها للتحرش، وقررت أن تخرج عن صمتها، وتوجهت إلى قسم الشرطة لتحرير محضر واللجوء للقانون، خاصة أن المُتحرش تطاول عليها بالسباب والضرب، بعدما وقفت أمامه للاعتراض على المُمارسات التي يقوم بها.