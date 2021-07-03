تدريبات بدنية للاعبو الزمالك استعداداً لمواجهة غزل المحلة

وأشرف الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على التدريبات البدنية قبل بدء المران بمعاونة كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد وفيرناندو مدرب الأحمال .

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق غزل المحلة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم الإثنين المقبل.

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 10 أيام، وذلك عقب الانتهاء من مباراة الفريق من مباراة غزل المحلة، والتي تقام يوم الإثنين الموافق 5/7/2021، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من فعاليات الدوري الممتاز.

أوضح باتريس كارتيرون للاعبيه، أنهم إذا حققوا الفوز في المباراة المقبلة أمام فريق غزل المحلة، سيمنحهم راحة سلبية لمدة 10 أيام خلال فترة التوقف الدولي، والتي لن يلعب فيها الفريق الابيض أي مباراة رسمية.

الزمالك في مواجهة قوية مع فريق الاتحاد السكندري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أول مباراة رسمية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، أمام فريق الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، والتي من المقرر أن تقام في استاد الإسكندرية يوم 7 أغسطس.

الجدير بالذكر أن إداراة فريق الزمالك برئاسة حسين لبيب، نجحت في تجديد تعاقد أحمد سيد زيزو لاعب جناح الفريق، لمدة ثلاث سنوات، كما نجحوا في تجديد عقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق، واحتفل لاعبي الفريق بتجديد اللاعبين، بينما وصل الإتفاق مع فرجاني ساسي إلى طريق مسدود، وذلك بسبب عدم موافقة اللاعب على التجديد للفارس الأبيض، ونشرت العديد من الصحف القطرية عن توقيع الدولي التونسي فرجاني ساسي لفريق الدحيل القطري مقابل 3 مليون دولار في الموسم.