/638668/تغييرات-في-تشكيل-الأهلي-أمام-سموحة-بالدوري-الممتاز

يخوض النادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني مباراة هامة أمام سموحة ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز ، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الإسكندرية بعد أن تعادل المارد الأحمر في المواجهة السابقة أمام بيراميدز بهدفيين لكل فريق.

وتقام المباراة بين الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساء الغد على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر تحت قيادة بيتسو موسيماني في تحقيق الفوز وتعويض النقطتين المفقودتين أمام بيراميدز بالجولة الماضية.

تغييرات في تشكيل الأهلي أمام سموحة بالدوري الممتاز

وينوي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي إجراء عدة تغييرات على تشكيل الفريق خلال مواجهة سموحة في الدوري الممتاز ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون، ويختلف عن تشكيل الفريق الأساسي أمام بيراميدز في أحداث الجولة الماضية.

وعلم دوت الخليج أن بيتسو موسيماني قرر إجراء تغييرات على التشكيل الأساسي والعودة لتشكيل الفريق الأساسي بالإعتماد على طريقة 4/2/3/1 بوجود أليو ديانج وعمرو السولية في منتصف الملعب أمام رباعي دفاعي بشكل طبيعي، وأمامهم ثلاثي هجومي تحت رأس حربة وحيد، في ظل غياب بدر بانون للإيقاف سيتم الإعتماد على ياسر إبراهيم في قلب الدفاع.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – علي معلول خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد شريف.

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير خط الدفاع: بدربانون-ياسر إبراهيم- محمود وحيد-رامي ربيعة-سعد سمير خط الوسط:أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج-عمرو السولية- مجدي أفشة. خط الهجوم:صلاح محسن-محمود كهربا-محمد شريف- جونيور اجاي-حسين الشحات- طاهر محمد طاهر-مروان محسن.

قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي في الدوري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي. خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي. خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي.

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد سامي – أحمد أيمن منصور – أحمد فتحي – محمد حمدي. خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد – عمر جابر. خط الهجوم: رمضان صبحي – إبراهيم عادل – إيريك تراوري.