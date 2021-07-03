نائب بالشيوخ : قاعدة 3 يوليو البحرية موقعها استراتيجى لحماية مقدرات الوطن

وأكد الرشيدى فى بيان له، اليوم السبت، أن القاعدة تعتبر إضافة استراتيجية لمصر على الاتجاه الاستراتيجى الغربى بالبحر المتوسط، وتنضم إلى سلسلة الإنجازات ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، مشيرًا إلى أنها تختص بتأمين البلاد فى الاتجاه الاستراتيجى الشمالى والغربى وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحرى.
وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية المصرية حريصة دائما للوصول لمنظومة قتالية متكاملة وتكثيف إجراءات التأمين على كامل القطر المصرى، وتطوير نظم التسليح فى كل الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها.
ولفت النائب إلى أن القاعدة ستكون نقاط ارتكاز، ومراكز انطلاق للدعم اللوجستى للقوات المصرية فى البحرين الأحمر والمتوسط، لمجابهة أى تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.
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