عضو بالشيوخ: قاعدة 3 يوليو البحرية تحمى المياه الإقليمية ومكافحة التهريب

جدة - نرمين السيد - ثمن النائب عمرو فهمى عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة "جرجوب" على الساحل الشمالى الغربى لمصر، مضيفا أنها ذو أهمية استراتيجية كبيرة، وتوفر الدعم المادى واللوجيستى لتجميع قتالى قادر على مجابهة كافة التهديدات على الاتجاه الاستراتيجى الغربى وكذلك السيطرة على المناطق الحاكمة بنطاقها.





وأوضح فهمى، فى بيان له اليوم، أن قاعدة 3 يوليو تأتى ضمن سلسلة قواعد عسكرية ضخمة وضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، حيث افتتحت مصر قاعدتين سابقتين وهم قاعدة محمد نجيب فى العلمين، وقاعدة برنيس على الحدود الجنوبية، مضيفا أنها تعد أكبر قاعدة بحرية وأحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط. وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن قاعدة 3 يوليو لها عدة مهام من بينها حماية المياه الإقليمية والاتجاه الاستراتيجى الشمالى الغربي، والشواطئ المصرية والتسلل إليها، وحركة السفن المصرية والأجنبية القادمة إلى والعائدة من الموانئ المصرية، بجانب مجابهة أى تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

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