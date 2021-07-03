عضو بالشيوخ: قاعدة 3 يوليو البحرية تحمى مقدرات الوطن الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - قال النائب مصطفى الكحيلى، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن قاعدة 3 يوليو التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، تأتى من أجل حماية مقدرات الوطن الاقتصادية.





وأضاف الكحيلى فى بيان له، أن هذه القاعدة العسكرية تعد من أهم القواعد المصرية، لتأمين المنطقة الاقتصادية من الساحل الشمالى المصرى على البحر المتوسط، ومع حدود ليبيا، كما أنها ضمن سلسلة التطوير لقواتنا البحرية لمجابهة أى تحديات أو تهديدات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى اهتمام القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير الصناعات البحرية بأحدث وسائل التقدم العلمى والتكنولوجى لزيادة الدعم والقدرات.

وقال إن عمليات التطوير ورفع القدرة والكفاءة القتالية لقواتنا البحرية، يسهم فى دعم وحماية الأمن القومى المصرى والعربى، فى ظل التحديات المحيطة والمفروضة على المنطقة.

يشار إلى أن قاعدة 3 يوليو هى أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد فى الاتجاه الاستراتيجى الشمالى والغربى وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحرى باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوى.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستى للقوات المصرية فى البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أى تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.