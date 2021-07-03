/638662/عمرو-عبد-الجليل-و-سيد-رجب-أحدث-المنضمين-لفيلم-إكس

تعاقد الفنان الكبير سيد رجب والنجم عمرو عبد الجليل، رسميًا على بطولة فيلم جديد بعنوان «إكس» للفنان أحمد حلمي، والمقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج يرصد انضمام الفنان سيد رجب و النجم عمرو عبد الجليل لقائمة أبطال فيلم «إكس»، فضلًا عن آخر أعمالهما الفنية.

فيلم «إكس» للفنان أحمد حلمي

تدور أحداث فيلم «إكس» في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من بطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، نسرين أمين وعمرو عبد الجليل، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

سيد رجب في مسلسل «لعبة نيوتن»

وشارك الفنان سيد رجب في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «لعبة نيوتن»، بطولة نخبة من النجوم هم: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير.

وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub "سعدي - جوهر"، تأليف وإخراج تامر محسن.

عمرو عبد الجليل يتألق في دراما رمضان 2021

فيما عاش عمرو عبد الجليل حالة نشاط فني خلال موسم رمضان المنقضي بمشاركته في مسلسل «ملوك الجدعنة»، سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى، يشارك في بطولته مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس ودلال عبدالعزيز، إلى جانب الفنان الراحل يوسف شعبان.

بالإضافة إلى دوره في مسلسل «لحم غزال»، بطولة غادة عبد الرازق، عمرو عبد الجليل، شريف سلامة، وليد فواز، جمال يوسف أحمد خليل، مى سليم، أحمد فتحى، عارفة عبد الرسول، خالد محمود، وغيرهم، والمسلسل من تأليف أيمن سليم وإخراج ياسمين أحمد كامل.

فضلًا عن مسلسل «وكل ما نفترق»، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.