تأجيل عرض فيلم «موسى» لهذا الموعد

قرر صناع فيلم «موسى»مؤخرا عرض العمل في السينمات ضمن منافسة أفلام عيد الأضحى المقبل، ولكن لأسباب متعلقة بعدم انتهاء الجرافيك الخاص بالعمل، فتم تأجيل العرض ليوم 11 أغسطس المقبل.

دوت الخليج يكشف الموعد الجديد لعرض فيلم موسى بطولة كريم محمود عبدالعزيز

ويعد فيلم «موسى» من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله، وتدور أحداثه في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، فيقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم «موسى»، ليصبح صديقا له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع خاصة ضد رجل أعمال يرفض ارتباطه بابنته، والإنسان الآلي المستخدم في الفيلم تم تصميمه وتنفيذه وتحريكه في مدة استغرقت عاما كاملا، في حين أن الفيلم كله استغرق ما يقرب من 4 سنوات لتنفيذه وتقديمه للجمهور، ومن المقرر أن ينافس الفيلم في موسم الصيف الحالي في تجربة جديدة على السينما المصرية.

تفاصيل صناعة فيلم موسى

يشارك في إنتاج فيلم «موسى» 3 من كبرى شركات الإنتاج السينمائى في مصر والعالم ‏العربى، وهم سينرجى فيلمز (تامر مرسي)، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، التوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.

آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز

وكان آخر ظهور لكريم محمود عبدالعزيز على شاشة التليفزيون من خلال فيلمه "اطلعولي برة"، والفيلم من بطولة خالد الصاوي، كريم محمود عبد العزيز، ملك قورة، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، ومن إخراج وائل إحسان، وإنتاج أحمد السبكي. وتدور قصة فيلم "اطلعولي برة" حول عالم التسويق الإلكتروني والدعاية والإعلان، حيث يمتلك بيومي فؤاد شركة كبيرة في هذا المجال، ويقع نجل أخيه الذي يجسد دوره الفنان كريم محمود عبد العزيز في حب ابنته ملك قورة، وعندما يطلب زواجها من عمه يرفض خوفًا على الشركة والأموال.

فيحاول كريم أن نشب خلافات بين عمه وبين أحد مسئولي الشركة الكبار ليحل محله، ويكتشف بيومي هذا الأمر، ويحاول إبعاده عن ابنته بأي طريقة لكنه يفشل، فيصاب بيومي بحالة من اليأس ليضطر على تركهما في نهاية الفيلم يتزوجان بسبب علاقة الحب الشديدة التي تجمعهما.