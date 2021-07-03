دليل تنسيق مدرسة البترول 2021 في مصر والأوراق وأماكن تواجدها

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محمد سياف - ابو ظبي - تنسيق مدرسة البترول 2021 ، حيث تعد مدارس بالبترول في مصر من أقوي الاختيارات لكافة الطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية، فتعتبر هذه المدارس بدلاً عن المدارس المتوسطة الزراعية والصناعية والتجارية. وجدير بالذكر انه لا يتطلب للاتحاق بها درجات كبيرة، كما تتميز بخلق فرص عمل مناسبة لهؤلاء الطلاب بعد التخرج.

الأوراق المطلوبة للاتحاق بمدارس البترول 2021

يجب تقديم بعض الأوراق المطلوبة، عند التقديم للالتحاق بمدرسة البترول، والتي تتمثل في:

– أصل الشهادة الإعدادية مع 3 صور منها.

– 6 صور شخصية، مقاس 4*6.

– شراء ملف التقدم، وذلك بعد معرفة تنسيق مدرسة البترول 2021.

– تقديم شهادة صحية من التأمين الصحي.

– شراء طابع النقابة والطابع التعليمي.

– تقديم شهادة بحسن السير والسلوك.

– وصورة من البطاقة الشخصية لكل من الطالب وولي الأمر.

اماكن مدارس البترول في مصر

حيث تكون تلك المدارس في 5 محافظات مصرية وهي: محافظة الإسكندرية- الاسماعلية، والجيزة- مطروح ومحافظة بورسعيد. وتمون المدرسة الأولى في حدائق الأهرام القديمة بالجيزة، وتضم الإسكندرية فرعين، ذيادة لقسم مرسي مطروح بمدرسة مطروح الزيتية، بجوار الماسة، وتقع مدرسة الإسماعيلية في منطقة الشيخ زايد، ومحافظة بورسعيد في “23 ديسمبر مديرية المناخ”.

تنسيق مدرسة البترول 2021 في مصر

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنسيق للاتحاق بالمدارس البترولية، حيث تكون الدرجات اللازمة للالتحاق بمدارس البترول قليلة جدً، وعليه فيختلف تنسيق المدارس من مدرسة إلي أخري، ومن محافظة إلي أخري، كما أنه يمكن أن يكون ليس هناك تنسيق لبعض المدارس مثل مدرسة الإسكندرية، مقارنة بالمحافظات الأخرى، وذلك لكون تنسيق المدارس البترولية أدنى درجة قبول له 140.

تنسيق مدرسة البترول 2021, لمحافظة الجيزة 170 درجة.

بمحافظة الإسماعيلية 265 درجة.

تنسيق مدارس البترول بمطروح 235 درجة.

جدير بالذكر أنه لا يقتصر للاتحاق بالمدارس البديلة عن الثانوية العامة بعد الاعدادية، على مدارس البترول فقط، حيث أعلن كذلك مؤخراً تنسيق التمريض العسكري 2021, وشروط والتقديم والأوراق المطلوبة.