انت الان تتابع تفاصيل خبر الآن.. إضافة المواليد على بطاقات التموين 2021 لـ4 فئات عبر موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في يوليو الجاري إتاحة رابط إضافة المواليد على بطاقات التموين، وذلك لبعض الفئات الأكثر احتياجاً، واستمراراً لتقديم مصر فايف العديد من الخدمات لمتابعيه وقراءه، ننشر لكم جميع التفاصيل اللازمة والخطوات المطلوبة لإضافة أشخاص إلى بطاقات التموين بشكل صحيح.

فتح باب إضافة المواليد على بطاقات التموين 2021 لـ4 فئات

كما أن الفئات التي سيتم إضافتها إلى بطاقات التموين بعد قرار الوزير الدكتور على مصيلحي الأخير والخاص بمحددات الدخل، جاءت كما يلي:

الأرامل. المطلقات. العمالة الغير منتظمة. الخاضعين والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

كما أن إضافة المواليد على بطاقات التموين 2021، تتم من خلال موقعين رسميين وهما:

1- موقع بوابة مصر الرقمية.

2- موقع دعم مصر.

وننشر لمتابعينا خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين، والتي جاءت كالتالي:

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، أو موقع دعم مصر

الضغط على أيكونة ضم أفراد أسرتي.

اختيار أيكونة ابدأ الخدمة.

كتابة المحافظ ورقم بطاقة التموين بعدما تظهر لك صفحة تقديم الطلبات.

ضع علامة أمام الموافقة على الشروط بعد ظهور البيانات الخاصة بمقدم الطلب، كالإسم وعدد الأفراد والمحافظة والمديرية التابع لها الشخص.

عليك أن تختار الأشخاص المراد ضمهم، شريطة أن تكون القرابة من الدرجة الأولي.

متابعة الطلب لمعرفة نتيجته، من خلال الضغط على أيكون “معرفة نتيجة الطلب”.

وللمزيد من التفاصيل وشرح كيفية إضافة مولود جديد فرد واحد أو أكثر إلى بطاقة التموين استمع إلى الفيديو التالي واتبع ما فيه من خطوات.

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين واستخراج بدل فاقد أو تالف

تدخل على موقع بوابة مصر الرقمية من هنا. تضغط على بداية الخدمة. كتابة بيانات بدال التموين والمحافظة كما هي موجودة ببطاقة الرقم القومي. اختيار الإدارة التموينية وكذلك مكتب التموين التابع لمحل سكنك. إمكانية إضافة أكثر من فرد إلى بطاقة التموين. الضغط على علامة “مربع”. الضغط على موافق بعد قراءة الشروط. تضغط على التالي. تدخل العنوان الذي يتم تسليم البطاقة إليه. التالي.

بعد الإنتهاء من الخطوات السابقة سيتم عرض جميع البيانات المسجلة لمراجعتها وإمكانية إجراء أي تعديل عليها أو الموافقة والإطلاع على الطلب ثم الضغط على تأكيد، ويتم دفع الرسوم المقررة من خلال مندوب أو عن طريق كروت الدفع، وبهذا يكون قد تم الإنتهاء من إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية وبوابة مصر الرقمية.

تنويه هام للتمكن من إضافة المواليد على بطاقات التموين

ويجب أن ننوه على أنه لن تتمكن من إضافة المواليد والإستمتاع بخدمات منصة مصر الرقمية الإلكترونية، إلا بعد أن تقوم بإنشاء حساب أولاً على البوابة، ولمعرفة الخطوات بالتفصيل من خلال هذا الرابط.

اقرأ أيضاً: