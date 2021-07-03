بتوقيع الرئيس السيسي.. وثيقة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر.
وينشر "صوت الأمة"، توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي لوثيقة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، والتي نشرتها الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحرالمتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.
كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاطارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلكمكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.
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