وزارة الدفاع تنشر الفيلم الوثائقي قاعدة 3 يوليو «سادة البحار» (فيديو)

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع الفيلم الوثائقى عن قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر، التى افتتحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم.

وتقع القاعدة على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط على مساحة تزيد عن 10 ملايين متر مربع تمثل موقع جغرافى فريد يحقق المزيد من القدرات الإضافية، حيث تعد نقطة إنطلاق هى الأكثر قرباً لمواجهة أى مخاطر محتملة من إتجاة البحر الأبيض المتوسط، وموقع جغرافى فريد يتوافق مع كود القواعد البحرية العالمية .

وتتنوع مكونات قاعدة 3 يوليو البحرية لتشمل عدد 74 منشآة بالإضافة إلى مهبط طائرات ملحق به قاعة لإستقبال كبار الزوار و عدد من ميادين التدريب ومركز للعمليات مزود بأحدث المنظومات.

وآخر للتدريبات المشتركة فضلاً عن رصيف حربى بطول 1000 متر وعمق 14 مترا، وعدد من الأرصفة التجارية بطول 2200 متر وعمق 17 مترا، وبرج لمراقبة الميناء بإرتفاع 29 مترا، وحاجزين للأمواج بطول 3650 مترا، وعدد من العمارات السكنية وميس للضباط وعدد 5 مبانى للإعاشة وفندق بمساحة 6300 متر مربع وقاعة مؤتمرات تتسع لعدد 700 زائر، ومجمع للأنشطة الرياضية يضم (صالة رياضية مغطاة - صالتى إسكواش - صالة جيم - حمام سباحة أوليمبى ) ومسرح مكشوف يسع 600 فرد ومبنى خدمات ونقطة طبية مجهزة ومسجد بمساحة 1100 متر، بالإضافى إلى بوابات بموانع قوية لحماية القاعدة.