عاجل.. متحدث الرئاسة يعرض صورة من وثيقة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

جدة - نرمين السيد - عرض السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورة من وثيقة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، والتى وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وجاء نص وثيقة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية: "انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه تعزيز القوة الشاملة للدولة، وتعظيم القدرات المصرية فى كافة المجالات والقطاعات، وفى مقدمتها القوات المسلحة ودورها فى حماية مقدرات الدولة، واستكمالا لمسيرة تعزيز ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ومتوكلا على الله سبحانه وتعالى، نعلن نحن عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب، لتمثل إضافة جديدة على الاتجاه الاستراتيجى الغربى فى نطاق الأسطول الشمالى وتختص بتأمين مقدرات الدولة الاقتصادية وتأمين خطوط المواصلات البحرية والمحافظة على الأمن البحرى باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوى".

واختتمت الوثيقة: "حفظ الله مصر وحفظ الله شعب مصر، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، حررت هذه الوثيقة برئاسة الجمهورية فى 3-7-2021".