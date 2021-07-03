/638660/حسام-زكى-قاعدة-٣-يوليو-تحمى-المكاسب-الاقتصادية-لمصر-بالبحر-المتوسط

أشاد النائب حسام زكى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لقاعدة ٣ يوليو البحرية، تزامناً مع الاحتفال بثورة ٣٠ يونيو.

دوت الخليج

حسام زكي: توجه الرئيس لدعم وتطوير القوات المسلحة لتأمين كافة المحاور الاستراتيجية للأمن القومي

وأضاف عضو مجلس النواب، حسام زكي، فى بيان له، إن توجه الرئيس لدعم وتطوير القوات المسلحة، هو لتأمين كافة المحاور الاستراتيجية للامن القومى المصرى، للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية العديدة، أهمها وجود ثروات نفطية فى البحر المتوسط.

حسام زكي: القاعدة تتضمن مزيد من قدرات الردع

وأكد عضو مجلس النواب، حسام زكي، أن القاعدة الجديدة تتضمن مزيد من قدرات الردع والتأمين للركائز والثروات المصرية في البحر المتوسط، وتوفير الدعم اللوجيستي الكامل ومتطلبات تنفيذ أية مهام قد توكل للقوات البحرية وغيرها من القوات في إطار التكامل والتعاون بين الأفرع الرئيسية المختلفة للجيش المصري.

وأشار عضو مجلس النواب، حسام زكى، إلى أن الدولة المصرية مقبلة على تدشين أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بالقرب من موقع قاعدة 3 يوليو خلال العامين المقبلين، وأن تأمين تلك القاعدة من الجهة البحرية التي ستقام عليها المحطة ستكون من أهم مهامها بكل تأكيد.

وتابع النائب حسام زكي، حديثه قائلاً: أن المهام تتضمن أيضاً، مكافحة أنشطة الهجرة غير المشروعة وأعمال التهريب عن طريق البحر، بما يدعم الأمن القومي المصري والاقتصادي ويمنع محاولات أي أطراف العبث بالأمن القومي من جهة البحر.