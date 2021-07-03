/638657/صبورة-السيد-قاعدة-3-يوليو-تعكس-القدرات-النوعية-العسكرية-للدولة-المصرية

قالت عضو لجنة التعليم في مجلس النواب صبورة السيد، إن البلاد شهدت اليوم حدثا تاريخيا بافتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، وأن مشهد الافتتاح الأسطوري الذي تصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، يبعث بمجموعة رسائل عن الجمهورية الجديدة التي ننعم بثمارها اليوم.

القدرات النوعية

وأضافت السيد في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: إن القاعدة البحرية الجديدة تضاف لسلسلة من الافتتاحات المماثلة على مدار السنوات الماضية، بما يعكس حجم التنمية في القدرات النوعية للدولة المصرية، التي تحقق الإنجازات على المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، بشكل بات يبهر العالم.

واستطردت عضو مجلس النواب: الرئيس والقائد عبدالفتاح السيسي أعاد الثقل المصري في المنطقة، ونجح بشكل مبهر في إدارة ملفات خارجية شديدة الأهمية سواء على مستوى الإقليم، أو ملفات تنموية هائلة في الداخل، وإن البلاد حاليا تحصد ثمار ثورة 30 يونيو التي أعادت قوة الدولة المصرية وهيبتها.

تأمين البلاد

يشار إلى أنه قد قام الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وقع في وقت سابق اليوم - وثيقة القاعدة الجديدة، بمنطقة جرجوب، وقام برفع العلم على القاعدة البحرية الجديدة إيذانا بافتتاحها، وأطلقت المدفعية - عقب الافتتاح - 21 طلقة.

وتعد قاعدة 3 يوليو أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.