عمرو السنباطي مهنئًا الرئيس السيسي بافتتاح قاعدة ٣ يوليو: رسالة ردع توجهها مصر لمن تسول له نفسه المساس بأمنها القومي 

/638656/عمرو-السنباطي-مهنئا-الرئيس-السيسي-بافتتاح-قاعدة-٣-يوليو-رسالة-ردع-توجهها-مصر-لمن-تسول-له-نفسه-المساس-بأمنها-القومي
وجه النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، ونائب مدينة نصر ومصر الجديدة ،التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بافتتاح قاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر.
دوت الخليج
عمرو السنباطي: قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط
وقال النائب عمرو السنباطي، إن قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الامن البحري .
عمرو السنباطي: قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية
وأكد النائب السنباطي، عضو مجلس النواب، أن قاعدة ٣ يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، موضحا إنها رسالة ردع جديدة توجهها مصر لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري ، مشيدا بخطة التطوير الشاملة للقوات البحرية ، والتي تستهدف مجابهة أي تحديات او اي مخاطر محتملة ، بخلاف مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.
وأضاف عضو مجلس النواب، عمرو السنباطي:" القاعدة تأتي في إطار عملية التطوير والتحديث التى تشهدها القوات البحرية فى كافة التخصصات ، وبأحدث نظم القتال البحرى العالمى لتطوير الجاهزية القتالية و لحماية الحدود البحرية المصرية”.
وأشار عضو مجلس النواب، عمرو السنباطي، إلى أن الافتتاح فى الذكرى الثامنة لذكري 3 يوليو رسالة ذات مغزى مفادها ان الدولة تحمي امنها و حدودها و هويتها ايضا، و تواجه اعداء الوطن لحماية شعبها و ارضها.
وأضاف النائب عمرو السنباطي:" ٣ يوليو يوم استرداد الهوية حيث تمر اليوم الذكرى الثامنة لخطاب 3يوليو، و هو خطاب القوات المسلحة ممثلة في الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك و الذي اعلن انحيازها إلى مطالب الشعب المصري، بالإطاحة بنظام الإخوان الذي سعى لهدم الهوية المصرية و اختطاف الدولة لتحقيق اجندات مشبوهة .
و اضاف السنباطي:" القوات المسلحة استجابت لنداء الجماهير الغفيرة فى الميادين والشوارع ، مستطردا و لولا استجابة القوات المسلحة الباسلة لعادت الدولة سنوات كثيرة للوراء مضيفا " القوات المسلحة هى درع وسيف هذا الوطن.
وأختتم السنباطي قائلا:" ما حدث اليوم رسالة توجهها مصر للعالم، إنها تحمي الأمن القومي المصري والعربي، وتصون هويتها و تدحر الارهاب اينما كان بعزيمة رجالها و شعبها، و ارادة قواتها المسلحة و قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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