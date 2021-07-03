عماد سعد: قاعدة "3 يوليو" منجز تاريخي يحمي مقدرات الدولة المصرية..والرئيس السيسي استعاد الدور المصري في الإقليم

/638654/عماد-سعد-قاعدة-3-يوليو-منجز-تاريخي-يحمي-مقدرات-الدولة-المصريةوالرئيس-السيسي-استعاد-الدور-المصري-في-الإقليم

قال النائب عماد سعد -رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب-، إن مصر تشهد يوماً عظيماً آخر في تاريخها، وذلك على وقع افتتاح قاعدة "3 يوليو" ، كأحد القواعد العسكرية الجديدة التي تضيف للرصيد الاستراتيجي المصري بعد قاعدتي "محمد نجيب" و "برنيس" وغيرها، مبيناً رمزية الاسم والتوقيت "3 يوليو" ، حيث تحصد البلاد ثمار ثورة 30 يونيو باستعادة الحضور الإقليمي في القطاع الشمالي الغربي لمصر.

الافتتاح المهيب

وأضاف سعد في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن مشهد الافتتاح المهيب اليوم، يبعث برسائل عديدة في الداخل والخارج، من حيث إظهار إرادة الشعب المصري في البناء وحماية المنجزات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى تأكيد الدور الإقليمي المصري والحفاظ على ثوابت الأمن القومي لمصر والوطن العربي.

إنجاز عسكري

وواصل رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن افتتاح قاعدة 3 يوليو كإنجاز أمني وعسكري، يأتي بالتوازي مع الجهود التنموية الشاملة، بما يعكس رؤية القيادة السياسية للتنمية الشاملة كركيزة أساسية في الأمن القومي المصري، مضيفاً أننا نشهد على عصر الجمهورية الجديدة التي نلمس إنجازاتها كل يوم.

واختتم سعد، أن الجهود العسكرية الاستراتيجية تأتي بالتزامن مع جهود تنموية حثيثة في القطاع الغربي لمصر، تتمثل في نهضة عمرانية واسعة، وتوسع في الرقعة الزراعية، وتطور متسارع في القطاع السياحي بما يعود بفوائد ملموسة على خطة التنمية الشاملة والناتج القومي المصري.

حدث تاريخي

وكان قد تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، المناورة (قادر 2021) بقاعدة (3 يوليو ) البحرية بمنطقة جرجوب بالساحل الشمالي الغربي ، يرافقه عدد من ضيوف مصر وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وكبار رجال الدولة .

وكان الرئيس السيسي قد وقع في وقت سابق اليوم - وثيقة القاعدة الجديدة، بمنطقة جرجوب، وقام برفع العلم على القاعدة البحرية الجديدة إيذانا بافتتاحها، وأطلقت المدفعية - عقب الافتتاح - 21 طلقة.

وتعد قاعدة 3 يوليو أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.