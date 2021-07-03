/638653/المؤتمر-افتتاح-قاعدة-3-يوليو-البحرية-رسالة-رادعة-لأعداء-الدولة-المصرية

أشاد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر، مؤكدا أن القاعدة البحرية الجديدة تعكس حرس الدولة المصرية على تطوير التجهيز العسكري لحماية البلاد والدفاع عن الأمن القومي المصري.

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رئيس حزب المؤتمر: تصريحات قادة القوات المسلحة رسالة رادعة وحاسمة لأعداء الوطن

وشدد رئيس حزب المؤتمر، عمر مختار صميدة في بيان له، على أهمية التصريحات القوية التي أدلى بها قادة القوات المسلحة خلال افتتاح قاعدة 3 يوليو والتي أكدت على قوة الجيش المصري وجاهزيته للدفاع عن حقوق مصر وأمنها في أي وقت، كما تبعث رسالة رادعة وحاسمة لأعداء الوطن ولمن تسول له نفسه الاعتداء على حقوق الدولة المصرية والعبث بمقدرات هذا الوطن.

المؤتمر: قاعدة 3 يوليو تمثل إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية

وأضاف رئيس حزب المؤتمر، أن قاعدة 3 يوليو تمثل أيضا إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، حيث تعد هذه القاعدة أحدث القواعد البحرية التي تم تدشينها خلال السنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما يؤكد حرص الرئيس على تسليح الجيش المصري بأحدث وأضخم الأسلحة العسكرية سواء على المستوى البحري أو الجوي أو البري.

وعدد الربان صميدة مميزات القاعدة الجديدة، موضحا أنها تواجه أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية، هذا إلى جانب الأهمية ستراتيجية واللوجستية لدعم القوات المسلحة المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط.