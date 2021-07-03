فرج عامر:«ناس كتير بتكلمني كل خمس دقائق وتقول ياريت ماتفوتوش المباراة للأهلي»

/638649/فرج-عامرناس-كتير-بتكلمني-كل-خمس-دقائق-وتقول-ياريت-ماتفوتوش-المباراة-للأهلي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن العديد من الناس تحدثوا معه علي ان لايقوم بتفويت المبارة للنادي الأهلي، والتي من المقرر إقامتها غداً في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب فرج عامر عبر حسابة السخصي “فيس بوك”:”من الغريب جدا ان في ناس كتير بتكلمني كل خمس دقايق وتقول ياريت يا باشمهندس ماتفوتوش المباراة للاهلي ، اولا عيب لاننا عمرنا مانفوت مباراة لاننا سموحة في دمنا وروحنا واللي يفوت يبقي خاين زي الجاسوس بالضبط ، ولكن علينا الا ننسي اننا نلاعب الاهلي بطل افريقيا ، ومع ذلك ربنا يقوينا وينصرنا علي بطل افريقيا !!

فيما يغيب مدافع الفريق بدر بانون عن مواجهة سموحة غداً، وذلك بسبب حصوله علي الإنذار الثالثة في مباراة بيراميدز وتعرض للإيقاف

الأهلي يدخل المباراة بعد تعادل مثير أمام بيراميدز، بهدفين لكل فريق وسيطمح لاعبو الأهلي، في مصالحة جماهيرهم والعودة إلى طريق الانتصارات والحفاظ على آمالهم في تحقيق لقب الدوري في ظل المنافسة مع الزمالك.

على الجانب الاخر، الفريق السكندري، خسر من الإسماعيلي بثلاثية في آخر مبارياته، ويريد تكرار ما فعله في الدور الأول عندما فاز على الأهلي، ليعزز موقفه في المربع الذهبي، وينافس على مركز مؤهل للبطولات الإفريقية الموسم المقبل.

القنوات الناقلة

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

وحرص بيتسو موسيماني على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي أمس طالبهم خلالها بإغلاق ملف مباراة بيراميدز والتركيز في مباراة سموحة التي تعد الهدف الأهم حاليا للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التي يركز فيها الفريق جهوده الفنية والذهنية على بطولة الدوري الممتاز.

واعلن لجنة الحكام تعيين ندابيهاوينمانا حكماً لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز والمقرر إنطلاقها في السابع عشر من الشهر الجاري.

ودخل النادي الأهلي مباراة بيراميدز بالتشكيل كالأتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف.