عمرو هندي: قاعدة 3 يوليو ستلعب أدواراً أمنية وتنموية محورية بالمنطقة الغربية

/638647/عمرو-هندي-قاعدة-3-يوليو-ستلعب-أدوارا-أمنية-وتنموية-محورية-بالمنطقة-الغربية

قال النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة في مجلس النواب، إن مصر اليوم تواصل كتابة التاريخ بأحرف مضيئة، وذلك بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر قاعدة عسكرية جو-بحرية في المنطقة، كأحد أهم القواعد المصرية في المنطقة الاستراتيجية الغربية.

تطوير شامل

وأضاف هندي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن مشهد افتتاح "قاعدة 3 يوليو" اليوم، أضاف للقوة الجيو-استراتيجية المصرية، في إطار خطة التطوير الشاملة للمقدرات العسكرية المصرية، متوقعاً أن تصبح أحد أهم نقاط الارتكاز التي تحمي الأمن القومي المصري والعربي.

التحديات الإقليمية

وتابع هندي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استرد بنجاح الثقل المصري في المنطقة ، وهيبة الدولة المصرية ، واستعاد دور مصر في حماية وتأمين خطوط الملاحة العالمية ، في مواجهة التحديات الإقليمية والتطورات غير المسبوقة التي تحيط بالإقليم ، مؤكداً أن القاعدة ستلعب دوراً محورياً في خطط التنمية الاقتصادية في القطاع الساحلي الغربي.

وكانت قد أعلنت القوات المسلحة المصرية استعدادها تنفيذ المناورة قادر 2021 في قاعدة 3 يوليو البحرية.

وحرصت مصر على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث القوات البحرية ودعم قدراتها على مواجهة التحديات والمخاطر الحالية في المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.