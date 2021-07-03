منى تطلب الطلاق: «بيعاشرني ١٠ مرات في اليوم»

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«بيعاشرني 10 مرات في اليوم».. بهذة الكلمات قالت كانت حجة سيدة تدعى « منى. ع» صاحبة الـ 28 عامًا، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، لطلب الخلع من زوجها«تامر» صاحب الـ 30 عامًا، الذي يعاني من الهياج الجنسي.

دوت الخليج يرصد في القصة التالية تفاصيل رفع سيدة دعوى طلاق ضد زوجها للضرر

وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر :” تزوجت من «تامر» منذ سنة ولكن لم تعد تتحمل زوجها وهياجه الجنسي على مدار 24 ساعة

وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر:« زوجى عايزنى 24 ساعة جاهزة»، تكمل الزوجة حديثها وقالت، إنها كثيرًا ما تتشاجر معه بسبب ما يسببه لها من متاعب فلم تعد تعمل في وظيفتها كما كانت أو تقضي حاجة المنزل بسبب زوجها.

واستطردت: « كنت الاول كنت بحب العلاقة الحميمة معاه .. ولكن بعد مرور الوقت بقيت لا اتحمل خصوصا وانا بشتغل شغل البيت .. جسمي لا يتحمل التعب دة تنظيف منزل وتحضير طعام وكمان أكون معاه 24 ساعة .. وأكون لابسه ومتشيكة».

وأختتمت الزوجه في دعواها أمام محكمة الأسرة:« لا اتحمل العيش معاه .. فذهب إلى منزل أسرتي لكي أشكو التعب اللى انا فيه وطلبت منه الانفاصل بالمعروف دون اى مشاكل لكنه رفض .. فلجأت لرفع دعوة طلاق ضد زوجي لضرر».

وفي سياق أخر رفعت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها، وخشيتها ألا تقيم حدود الله، وذلك بعد 15 سنةمن زواجها، بعد نشوب مشاكل زوجية بينهما، وتعدى زوجها عليها بالضرب وقيامه بسكب مياه ساخنة عليها إثر خلاف لرفضه سداد أقساط جهاز ابنته الكبرى، والتهديد بحبس الزوجة.

سداد الديون

وقالت الزوجة: "عشت فى عذاب بسبب عنف زوجى، واعتماده علىّ فى تحمل مسئولية المنزل، وسداد الديون المتراكمة علينا من راتبى، وبسبب ظروف أسرته الصعبة تحملت نفقات شقيقته المطلقة، وعندما طالبته بمشاركتى وعدم تبديد أمواله ثار ضدى وكاد أن يقتلني".