/638642/تامر-عبد-الحميد-ناس-كتير-كلمتني-أعمل-فيديو-للرد-على-مرتضي-صور

بعدما نشر مرتضى منصور مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد فيه نيته العودة لإدارة نادي الزمالك من جديد، الخميس المقبل.

وقال مرتضى منصور: "سأذهب يوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساء، لمقر نادي الزمالك، وكذا يوم الجمعة أيضا".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما كتب تامر عبد الحميد عبر حسابة السخصي”فيس بوك”: ناس كتير كلمتني أعمل فيديو للرد على مرتضي وأنا بكرر (وبقول مشكلتي معاه كانت تخص الزمالك وانتهت خلاص برحيله عن الزمالك ) مشاكله مع الدولة هو يحلها ماليش علاقة بيها “.

وتابع:”أنا تركيزي الكامل في إن الزمالك يفضل واقف على رجليه والحمد لله الزمالك الآن مستقر جدا إداريا وفنيا .. أول دوري عام ولسه كأس مصر في القدم ..ومحقق بطولات في السلة واليد والطائرة فالزمالك لم ينهار كماتمني البعض، والمفروض ان الكل يتكاتف حوله الآن للمزيد من الاستقرار بدلا من إثارة البلبة بقصة رجوع المجلس من عدمه .

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 10 أيام، وذلك عقب الانتهاء من مباراة الفريق من مباراة غزل المحلة، والتي تقام يوم الإثنين الموافق 5/7/2021، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من فعاليات الدوري الممتاز.

أوضح باتريس كارتيرون للاعبيه، أنهم إذا حققوا الفوز في المباراة المقبلة أمام فريق غزل المحلة، سيمنحهم راحة سلبية لمدة 10 أيام خلال فترة التوقف الدولي، والتي لن يلعب فيها الفريق الابيض أي مباراة رسمية.

الزمالك في مواجهة قوية مع فريق الاتحاد السكندري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أول مباراة رسمية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، أمام فريق الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، والتي من المقرر أن تقام في استاد الإسكندرية يوم 7 أغسطس.

الجدير بالذكر أن إداراة فريق الزمالك برئاسة حسين لبيب، نجحت في تجديد تعاقد أحمد سيد زيزو لاعب جناح الفريق، لمدة ثلاث سنوات، كما نجحوا في تجديد عقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق، واحتفل لاعبي الفريق بتجديد اللاعبين، بينما وصل الإتفاق مع فرجاني ساسي إلى طريق مسدود، وذلك بسبب عدم موافقة اللاعب على التجديد للفارس الأبيض، ونشرت العديد من الصحف القطرية عن توقيع الدولي التونسي فرجاني ساسي لفريق الدحيل القطري مقابل 3 مليون دولار في الموسم.