انت الان تتابع تفاصيل خبر رابط نيابة المرور لـ الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة والرقم القومي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نعرض رابط موقع مخالفات نيابة المرور، لـ الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة والرقم القومي، حيث تسمح النيابة العامة المصرية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، بإجراء استعلام مخالفات المرور عبر موقعها الإلكتروني، والتي قد دشنته على لتقديم الخدمات المرورية للمواطنين. وعلى ذلك فهناك بعض الخطوات اللازمة لـ الاستعلام على مخالفات المرور، والتي نتناولها لكم بالشرح من خلال هذا التقرير، كما نتطرق إلى كيفية تقديم التظلمات عليها، ودليل المخالفات وفقاً لما تضمنه قانون المرور الجديد 2021.

لأئحة المخالفات والعقوبات المقررة

وفقاً لما صدر في المادة 74 من قانون المرور الجديد، والتي أقرت بأنه، يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن 200 جنيه، وتقل عن 50 جنيه، كل من قام بإرتكاب آي من المخالفات المرورية التالية:

استخدام الأنوار بصورة عالية على وجه مخالف.

صف السيارة ليلاً دون إضاءة على الطرق المظلمة.

القيادة أثناء فترة اليل دون إضاءة الأنوار.

عدم التزام قائد المركبة بالإشارات المرورية.

مخالفة شروط وزن الحمولة للنقل.

استخدام أجهزة التنبيه على وجه مخالف.

مادة 74 مكرر؛ والتي قضت بأنه يعاقب كل من قام بهذه التعديات، وفقاً لعقوبة هذا القانون أو بعقوبة أخري أشد في قانون آخر، بغرامة لا تزيد عن 100 جنيه، ولا تقل عن 50 جنيه، والتي تتمثل في:

قيادة سيارة آلية بسرعة أقل من المقرر لها.

استخدام السيارة الآلية علي غير المقرر لها في رخصتها.

عدم رابط حزام الأمان للسائق ومن بجوارة أثناء القيادة.

عدم استخدام غطاء الرأس لقائد الدراجة النارية.

استخدام الهاتف يدوياً أثناء القيادة.

عدم تركيب اللوحات المعدنية، ووضع أجهزة إطفاء صالة في السيارة.

المادة 75; والتي تقضي بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن 500 جنيه، ولا تقل عن 200 جنيه. وجدير بالذكر أنه يمكن إظهار، كافة هذه المخالفات من خدمة خلال الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, وعليه فيعاقب كل ما قام بالافعال الأتيه؛

قيادة سيارة آلية بسرعة كبيرة.

قيادة سيارة آلية بدون تراخيص، أو انتهاء ترخيصها.

كذلك قيادة سيارة آلية بدون رخصة قيادة، أو رخصة لا تجيز قيادتها.

تعمد إثبات بيانات غير دقيقة، أو التلاعب بها.

تعطيل حركة المرور بصور هندية.

اجراء تغيير على اللوحات المعدنية.

عدم استيفاء الشروط المطلوبة للترخيص.

وعليه فهناك العديد من المخالفات المرورية التي تضمنها قانون المرور الجديد، والتي يمكنكم متابعتها بإستفاضه من خلال الرابط الرسمي لإدارة مرور مصر.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة عبر النيابة العامة

من الممكن استكمال إجراءات الاستعلام عن المخالفات المرورية، من خلال معرفة بعض الخطوات الأساسية لاستكمال الاستعلام، حيث يتم ذلك من خلال موقع النيابة العامة المصرية، والذي يمكن الدخول عليه من خلال:

– النقر على الرابط الرسمي للنيابة العامة.

– اختيار خانة الخدمات المرورية.

– النقر على خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021.

– كتابة البيانات والتأكد من صحتها، وأخيراً النقر على استعلام.

خدمة تقديم التظلمات على مخالفات المرور

تسمح النيابة العامة كذلك بتقديم التظلمات على مخالفات نيابة المرور، والتي قد يكون مشكوكاً في دقتها، والتي يمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال التالي:

دخول موقع النيابة العامة الموضح أعلاه.

اختيار خانة التظلمات.

اختيار نوع المخالفة،. سبب إجراء تظلم.

كتابة البيانات اللازمة لاستكمال التظلم.

ثم النقر على تظلم.

وجدير بالذكر أنه يتم ذلك بعد الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, كما ويمكن متابعة مختلف الخدمات المرورية ، من خلال موقعكم “مصر فايف”، ضمن الخدمات الإليكترونية التي يقدمها لمتابعية على مدار اليوم.