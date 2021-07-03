انضمت للقوات المسلحة المصرية 47 قطعة بحرية جديدة وذلك بعد رفع العلم عليها على هامش افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الاتجاهين الشمالى والغربى. وتضم الـ47 قطعة الجديدة: 2 فرقاطة طراز برجمينى. فرقاطة مصرية الصنع طراز جويند. غواصة طراز 209. 10 لنشات مرور ساحلى طويل المدى. 4 لنشات مرور ساحلى 28 مترا. 28 ريب قتالى مدرع للقوات الخاصة. 1 لنش قاطرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 47 قطعة بحرية جديدة تنضم للقوات المسلحة المصرية.. اعرف التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.