مصر للطیران تسير غدا 68 رحلة لنقل ما يقرب من 6 آلاف...

تسير مصر للطيران غدا الأحد ٤ يوليو ٦٨ رحلة جوية بمعدل ٥٣ رحلة دولية إلى كل من بغداد، إربيل، دبي، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، دوسلدورف، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، أبوظبي، برلين، بروكسل، موسكو، فيينا، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، و١٢ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و ٣ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٥٦٩٧ راكبا .

وأعلنت مصر للطيران، الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية الجديدة الصادرة من وزارة الصحة حول القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا، حيث أن القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا بدول الهند وبنجلاديش وباكستان وبوتان وميانمار ونيبال وفيتنام وسريلانكا والبرازيل وأمريكا اللاتينية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ 14 يوم السابقة، يتم تطبيق الإجراء التالي:

1- مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة «جهة الإصدار» بدون كشط أو شطب أو إضافة وتحتوي على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

2- إجراء تحليل ID Now Covid-19 وفي حال إيجابية النتيجة لاختبار ID Now Covid 19، يتم إجراء PCR بمطار الوصول، وفي حال إيجابية تحليل الـ PCR يتم تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات أو المستشفى المعين وتطبيق البروتوكول الموضوع في هذا الشأن.

- القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول الغير متأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يوم السابقة، يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة «جهة الإصدار» بدون كشط أو شطب أو إضافة و تحتوي على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

- يتم اعتماد اللقاحات الحاصلة على موافقات من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية على أن يُراعى الفترة الزمنية وذلك بمرور 14 يومًا من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات التي تُعطي على جرعتين «فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا أو سينوفارم أو سينوفاك أو سبوتنيك» أو مرور 14 يومًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون.

كانت سلطات الحجر الصحي في المطارات المصرية، بدأت اعتماد تشغيل تقنية «QR code» بديلا عن ختم معمل تحليل الـPCR للمسافرين المصريين أو الأجانب القادمين من الخارج.

كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، قد أعلن إنه سيتم الاعتماد على QR CODE بالنسبة لتحليل الـPCR بدلًا من ختم المعمل للقادمين من الخارج.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في تصريحات صحفية أنه لم يتم السماح بدخول المطارات أو الموانئ المصرية البرية والبحرية بدون الشهادة الوحيدة المعتمدة المختومة بـQR CODE، موضحًا أنه لا يتم السماح بدخول البلاد لأي وافد من أي دولة حدث فيها تحورات أو طفرات للفيروس لابد أن يخضع لتحليل الحمض النووي السريع حتى لو معه شهادة PCR سلبي.

وفي إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» ومنع انتشاره عبر المسافرين، يحظر دخول القادمين من الخارج دون نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

وتتحمل شركة الطيران تكاليف إجراء تحليل PCR لأي راكب يأتي إلى مصر، فضلاً عن تحمل نفقات إقامته لمدة 24 ساعة داخل أحد الفنادق لحين صدور نتيجة التحليل، بالإضافة إلى التغريم ماليًا ألف دولار لعدم الالتزام.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل «PCR» بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من «اليابان - الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت»، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات «شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا» فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار