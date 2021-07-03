محافظ القليوبية: ثورة 30 يونيو علامة فارقة فى تاريخ مصر

جدة - نرمين السيد - شارك عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم السبت، فى الاحتفالية التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو على كورنيش نهر النيل بمدينة بنها أمام ديوان عام المحافظة.





وأكد محافظ القليوبية فى تصريح له اليوم خلال حضوره الاحتفالية، أن ثورة 30 يونيو تعد علامة فارقة فى تاريخ مصر، حيث إنها أنقذت الشعب المصرى من المخاطر والمكايد التى كانت تحاك لإسقاط الدولة المصرية القديمة، كما أنها تعد دليلا على وعى الشعب المصرية وشدة حبه لمصر.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن ما تم إنجازه من مشروعات على أرض المحافظة خلال الـ 8 سنوات يعد إعجازا لم يحدث من قبل، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 286 مشروع تنموى وخدمى بتكلفة تخطت الـ 16 مليار جنيه للنهوض بمستوى الخدمات المؤداة لأبناء المحافظة فى حين أن المشروعات الجارى تنفيذها خلال العام الجارى حوالى 173 مشروع بتكلفة 17.6 مليار جنيه بخلاف تكلفة مشروعات تبطين الترع والمساقى.

وأوضح الهجان أنه جارى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى على قدم وساق، لافتا إلى أنه تم اختيار 36 قرية و148 كفر وعزبة تابع لمدينة شبين القناطر بتكلفة تصل الى 2.5 مليار جنيه لتشهد أعمال بناء وتطوير من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكبارى وتوصيل غاز طبيعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، لافتا إلى أنه جارِ مضاعفة الأعمال بالتنسيق مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى للانتهاء من تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأعرب المحافظ عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى لاهتمامه بتحسين جودة حياة المواطنين وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بتلك المحافظة ذات المساحة الكبيرة والكتلة السكانية الهائلة قائلا : أن ما يحدث يُعد نقلة نوعية لدولة جديدة يستطيع أن يفخر بها كل مصرى".

من ناحية أخرى تضمنت الاحتفالية تنظيم مسيرة نيلية بنهر النيل شارك بها 100 شاب وفتاة وعروض فنية وأغانى وطنية وعروض تنورة قام بها شباب من مدارس الصم والبكم بالمحافظة، حيث أدخلت العروض البهجة على جميع الحضور وشارك فى الاحتفالية الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة.