جدة - نرمين السيد - والكهنة الجدد هم الشماس الإكليريكى حنا منير باسم القس روفائيل، الشماس الإكليريكى ميلاد رزق الله باسم القس أنسيمس، الشماس الإكليريكى مينا شكرى باسم القس مينا، الشماس الإكليريكى يونان منير باسم القس مكارى، الشماس الإكليريكى بيشوى وجيه باسم القس زوسيما. كما رسم الأنبا بفنوتيوس، الشماس الإكليريكى إبراهيم القس بولا باسم القس إبراهيم، الشماس الإكليريكى مايكل بشرى باسم القس بيمن، الشماس الإكليريكى بيشوى جميل باسم القس إيلاريون، الشماس الإكليريكى رامز زكريا باسم القس يوحنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطران سمالوط يرسم 9 كهنة جدد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.