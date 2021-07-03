صور.. التضامن: نعمل على إعداد استراتيجية مصر الوطنية للعمل التطوعى

جدة - نرمين السيد - واستهدفت الجائزة رصد أفضل الممارسات التنموية من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030 وتم تقسيم الجائزة إلى 3 أقسام، هى: جائزة موجهة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لها ممارسات مسئولة فى مجال التنمية المستدامة، والثانية موجهة للمبادرات الشبابية، والثالثة موجهة إلى رواد العمل الأهلى فى مجال التنمية ولهم ممارسات متميزة فى هذا المجال.

واستهدفت الجائزة فى دورتها الثانية الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة الـ 17 وهو "القضاء على الفقر"، حيث تقدم للجائزة 99 جمعية ومؤسسة أهلية ومبادرة شبابية من كافة ربوع مصر بمشروعاتها فى مجال القضاء على الفقر وتم تصفيتهم، وفق مراحل مختلفة وفقاً لمجموعة من القواعد والمعايير، إلى 14 جمعية و4 مبادرات شبابية قامت بتقديم عروضها أمام لجنة تحكيم مستقلة تضم فى عضويتها عددا من رواد العمل الأهلى المصرى وانتهت باختيار الجمعيات الـ3 الفائزة بالجوائز "الذهبية والفضية والبرونزية"، ومبادرة واحدة فازت بالجائزة الذهبية، بالإضافة إلى مبالغ مالية لدعم المشروعات والمبادرة الفائزة.

وقد فاز بالجائزة 3 جهات، حيث جاء فى المركز الأول مشروع التمكين الاجتماعى والاقتصادى بقرية دندرة، وفى المركز الثانى جمعية بداية للأعمال الخيرية، وفى المركز الثالث جمعية نور البصيرة لرعاية المكفوفين.

وقررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تقديم مليون جنيه دعمًا لكل جمعية من الجمعيات الثلاث الفائزة بالإضافة إلى 500 ألف جنيه لكل جمعية من الـ 11 الآخرين المشاركة فى المسابقة، والتى كانت على وشك الفوز، وذلك تعزيزا لجهود الجمعيات، شريطة أن تعود تلك المشروعات بالنفع على المجتمع.

وحول الجائزة التقديرية للشخصيات والتى تقدم لها عدداً من الشخصيات التنموية تم اختيار المهندس نبيل أبادير، وهو أحد رواد العمل الأهلى، للجائزة التقديرية للأفراد، وتم اختيار دكتورة أمنية النادى، أحد الكوادر الشبابية، للجائزة التشجيعية.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى كلمتها إن ملف "القضاء على الفقر" الذى تناولته الدورة الثانية لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيرى والتنموى المستدام يمثل الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أنه أولوية وطنية ضمن مبادىء العدالة الاجتماعية التى أقرها رئيس الجمهورية فى الدستور المصرى وفى البرامج الوطنية وموازنة الدولة.

وأضافت القباج أن هذا الحدث يعكس التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة "مصر الخير" على مدى سنوات عديدة، مشيرة إلى أن الوزارة تبنت سياسات وبرامج جديدة على مدار السنوات السابقة للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد ومد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال تقديم الدعم النقدى والعينى، زيادة التغطية التأمينية، برامج التمكين الاقتصادى، حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، تنمية الطفولة المبكرة، دعم الأسر المتضررة فى النكبات والكوارث وأثناء جائحة كورونا، تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية والصحية بالإضافة الى برامج الحد من الزيادة السكانية وبرامج التوعية المجتمعية.

وتابعت أن هذه البرامج التنموية المتكاملة تهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية وإعلاء قيم وممارسات حقوق الإنسان والاستثمار فى الأجيال القادمة مما يؤدى إلى تراجع معدلات الفقر وارتفاع مستوى المعيشة للمواطن، وانعكست آثار هذه البرامج على مؤشرات جودة الحياة ونسبة الفقر فى مصر التى انخفضت من 32.5% فى عام 2017/2018 لتصل إلى 29.7% فى 2019/2020 وفقاً لبحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على دعم ريادة الأعمال الاجتماعية وتوجيه العطاء الخيرى إلى مشروعات تنموية استراتيجية ذات قيمة وأثر مجتمعى كبير للتصدى للأسباب الحقيقية للفقر متعدد الأبعاد والنظر إلى التنمية بشكل متكامل وأكثر شمولا يتضمن جوانب أخرى مثل تكافؤ الفرص التعليمية والصحية والبيئة والتوعية المجتمعية للفئات الأولى بالرعاية، كما تهدف الوزارة إلى زيادة وعى مؤسسات المجتمع الأهلى بأهمية ربط أنشطة وبرامج المنظمات الأهلية بمحاور وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتعمل على توحيد جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة بمجال القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وبناء قاعدة شاملة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية لتعزيز قواعد الشفافية والكفاءة.

وأشارت إلى أنه فى إطار إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، تتطلع وزارة التضامن إلى الشراكة مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسات المجتمع الأهلى لتنفيذ تدخلات الوزارة فى مختلف المجالات مثل خدمات الأسرة والطفولة والتمكين الاقتصادى والصحة الانجابية والتوعية المجتمعية.

وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعى تفخر بالعمل مع مؤسسات العمل الأهلى وتعمل على تطوير آليات دعم هذه المؤسسات لضمان تنفيذ قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التى تم وضعها بالمشاركة مع كافة الأطراف الشريكة، ويمثل القانون مرحلة جديدة لتشكيل عقد اجتماعى جديد بين مؤسسات المجتمع الأهلى والحكومة بما يتوافق مع توجه الدولة المصرية نحو تبنى مفهوم شامل "لحقوق الإنسان" السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع تعزيز ممارسات الشفافية والحوكمة وتطبيق آليات فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يؤكد القانون على ضرورة التوسع فى مفهوم العمل الأهلى من المفهوم الخيرى إلى المنظور التنموى الشامل الذى يتبع أسس علمية لتقييم الأثر واجراء البحوث وتقييم جدوى إنفاق الموارد (Results Based Management) ضمن منهج حقوقى متكامل عن طريق تنظيم ورصد بيانات الانشطة والبرامج والمستفيدين وفقاً للخصائص الجغرافية والعمرية.

وأوضحت القباج أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية مصر الوطنية للعمل التطوعى من أجل تعزيز مشاركة الشباب والمرأة فى القضايا المجتمعية المختلفة وبناء قاعدة بيانات شاملة للمتطوعين ووضع السياسات التى تضمن حقوقهم أثناء ممارسة العمل التطوعى، كما تعمل الوزارة على تقديم برامج الدعم الفنى والتدريب لمؤسسات المجتمع الأهلى والعاملين بها وذلك بنظم ومناهج معتمدة دوليا لخلق مسارات وظيفية احترافية لمجالات العمل بالمجتمع المدنى وتحسين جودة الموارد البشرية المتاحة من أجل تحسين مستوى الخدمات التى يقدمها المجتمع المدنى.

ومن جانبه، توجه الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عضو هيئة كبار العلماء بخالص الشكر للوزيرة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، لجهودها الرائدة وما تقدمه من جهد ووقت وفكر فى خدمة المجتمع والتعاون التام مع كافة هيئات ومؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق التنمية وخدمة المجتمع.

وأضاف على جمعة أن مؤسسة "مصر الخير" استهدفت أن تكون نموذجا يحتذى به فأرادت أن تقود العمل الخيرى بنوع من الإدارة المجردة لتستفيد من تجربة العالم والتاريخ وتحويلها للمعرفة المحلية ، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تحت قيادة نيفين القباج شاركت مؤسسة مصر الخير فى هذا السعى، مشيدا بنجاح جهود وزيرة التضامن الاجتماعى فى القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع مثل نجاح الدولة فى القضاء على فيروس سى.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة إقبال السمالوطى، رئيس لجنة تحكيم الجائزة وعضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أن الجائزة استهدفت من خلال مراحل عملها التى استغرقت 8 أشهر لتسليط الضوء على النماذج التنموية والإبداعية ومواجهة مشاكل وتحديات المجتمع بالإضافة إلى بناء رأس المال المجتمعى.

وأضافت السمالوطى أن الجائزة أيضا استهدفت بناء قدرات الجمعيات الأهلية بنهج التنمية المستدامة، والتوعية بأهدافها وسبل تحقيقها، وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030.

وأوضح محمد ممدوح الأمين العام للجائزة ورئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية أن جائزة "مصر الخير" لريادة العطاء الخيرى والتنموى المستدام تعد الأولى من نوعها ويأتى من أهم أهدافها رصد أثر المنظمات الأهلية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبث روح المنافسة والابداع بين المنظمات الأهلية وتكريم الأشخاص الأكثر تميزا ولهم دور واضح فى نفس مجال الهدف المحدد للجائزة وتسليط الضوء على التجارب والأفكار التنموية الإبداعية فى مواجهة مشكلات المجتمع بهدف التكرار فى أماكن أخرى والبناء على هذه التجارب والخبرات وتشجيع وتعزيز الممارسات المتميزة فى إدارة وحوكمة المنظمات الأهلية غير الربحية.