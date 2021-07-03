جدة - نرمين السيد - يبدأ مطار بورسعيد، فى إعادة التشغيل يوم 17 يوليو، وذلك بعد وقف العمليات فى المطار منذ 6 سنوات، ويتم إطلاق أولى الرحلات الداخلية بين بورسعيد وكل من مرسى علم وشرم الشيخ وطابا.





وقدمت عددا من الشركات السياحية برامج وأسعار مناسبة للمواطنين بمحافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والإسماعيلية، لوضع بورسعيد على الخريطة السياحية لتصبح فى مصاف المدن السياحية، وتماشيا مع التطور فى القطاع السياحى. واستقبل عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى لقاء موسع ممثلى الشركات السياحية بمحافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والإسماعيلية. المطار يقع غرب مدينة بورسعيد ويبعد عنها بمسافة 6 كيلو متر ويخدم محافظات قناة السويس، وتبلغ مساحة المطار 1246172م² ومبنى الركاب يسع 500 راكب/ساعة، ويحوى مدرج رئيسى بطول 2349م × 45م، 15 S بفوه تحمل PCN 35 وله ترماك يتسع لأربع طائرات ومجهز بإنارة ليلية للتراماك والممرات وله سير سفر وسير وصول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد 6 سنوات من الإغلاق.. إعادة تشغيل مطار بورسعيد 17 يوليو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.