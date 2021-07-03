/638639/الأحد-المقبل-أسرة-مدير-التصوير-رمسيس-مرزوق-تستقبل-عزائه-بكنيسة-مارجرجس

شيعت أمس الجمعة جنازة المخرج العالمي الراحل رمسيس مرزوق، مدير التصوير السينمائي والحاصل على وسام فارس من دولة فرنسا.

دوت الخليج

وفاة المخرج العالمي رمسيس مرزوق

وتوفي ظهر أمس الجمعة مدير التصوير الكبير رمسيس مرزوق، عن عمر81 عامًا، إثر مضاعفات ومتاعب صحية بالقلب.

رمسيس مرزوق.. ساحر الصورة السينمائية

ومرزوق هو «ساحر الصورة السينمائية» وقدم خلال مشواره الفني عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية، ومن بينها «معالي الوزير، حين ميسرة، توت توت، المهاجر، الصعود إلى الهاوية»، ومسلسل «وجه القمر» آخر أعمال فاتن حمامة على الشاشة الفضية.

وتتقبل الأسرة العزاء يوم الأحد الموافق ٧/٤ اعتبارًا من الساعه ٦ م بالقاعة الملحقة بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس هليوبليس.

ورمسيس مرزوق، ولد يوم 1 يونيه سنة 1940, اشتغل مع كبار المخرجين و على راسهم المخرج العالمى المصرى يوسف شاهين.

حصل رمسيس مرزوق على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقيه قسم تصوير جامعة حلوان سنة 1959 و بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحيه اكاديميه الفنون تخصص تصوير سنة 1963 و على شهادة الدكتوراه فى الاخراج السينمائى من جامعة السوربون بباريس, فرنسا سنة 1983 و حصل على كتير من الجوايز و كمان إشترك بتصوير مجموعة افلام ايطاليه, و عمل معارض خاصه بيه بمصر و روما و باريس حصل على حوالى عشرين جايزه تقديريه.