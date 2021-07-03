/638634/الإسماعيلي-يعبر-عن-غضبه-بسبب-استبعاد-محمد-صادق-من-المنتخب-الأولمبي

شهدت قائمة المنتخب الأولمبي غياب محمد صادق نجم فريق الإسماعيلي، حيث تواجد لاعب واحد فقط من الإسماعيلي، وهو عبدالرحمن مجدي، ضمن قائمة المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

استبعاد محمد صادق من قائمة المنتخب الأولمبي

نشر الموقع الرسمي لفريق الإسماعيلي تاريخ استبعادات محمد صادق من المنتخب، والتي جاءت كالتالي:

1- قرر معتمد جمال المدير الفني لمنتخب الشباب السابق، استبعاد محمد صادق من قائمة المنتخب التي شاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي اقيمت في زامبيا 16 فبراير 2017.

2- ضم المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول السابق، محمد صادفق إلى قائمة المنتخب استعدادا لمباراة النيجر ضمن منافسات تصفيات أمم إفريقية يوم 29 أغسطس 2018.

3- قرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عدم ضم محمد صادق إلى قائمة المنتخب المشاركة في بطولة أمم إفريقية يوم 29 أكتوبر 2019، والتي أقيمت بمصر وتوج بها منتخبنا الأولمبي.

4- قام شوقي غريب بضمه إلى قائمة المنتخب برفقة ناصر منسي يوم 7 نوفمبر 2019، قبل ساعات من انطلاق بطولة أمم إفريقيا بساعات بسبب إصاية طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي.

5- وأخيرا قرر شوقي غريب يوم 2 يوليو 2021، عدم ضم محمد صادق إلى قائمة المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

ويرصد دوت الخليج قائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، والتي أعلنها شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وجاءت القائمة كالتالي:

قائمة المنتخب الأولمبي

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

في الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

المستبعدين من قائمة المنتخب الأولمبي

شهدت القائمة غياب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى غياب مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق وفريق جالاتا سراي الحالي.