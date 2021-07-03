/638630/فرج-عامر-اللي-سبق-أكل-النبأ-وهناك-صفقة-تبادلية-بين-سموحة-والزمالك

أكد فرج عامر رئيس الفريق السكندري سموحة، أن هناك كثير من الأندية ترغب فى ضم حسام حسن مهاجم الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة، قائلًا: “الباب مفتوح أمام الجميع (واللى سبق أكل النبأ) ولكن الباب مفتوح لآخر دقيقة وهناك مفاوضات لم يتم الحديث عنها داخل الغرف المغلقة فقط فى الدخول فى صفقة تبادلية بين سموحة و الزمالك”.

ويرصد دوت الخليج تصريحات فرج عامر رئيس نادي سموحة، حول إنتقال حسام حسن، وضم مصطفى فتحي.

وتحدث فرج عامر خلال تصريحات تليفزيونية، حول ضم مصطفى فتحي بشكل نهائي من نادي الزمالك قائلًا: “الزمالك تحدث معنا بشأن مصطفى فتحي ولكن لم يستكملوا حديثهم، تحدثوا من خلال مسؤول فني ثم مسؤول في النادي”.

وعلق رئيس نادي سموحة على عدم ضم ثنائي سموحة أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم إلى قائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في الاولمبياد قائلًا: “أعتقد أن مباراة سموحة والإسماعيلي كانت سببًا في عدم ضم أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم لقائمة منتخب مصر الأولمبي لأنهما كانا بعيدين عن لياقتهما، وأحمد عبد القادر لاعب صغير ويصنع الفارق وظُلم أنه لم ينضم لقائمة منتخب مصر، ولكن لو كان قد إنضم كان سيصنع الفارق” .

موعد مباراة سموحة والأهلي

تنطلق صافرة بداية مباراة النادي الأهلي وسموحة غداً الأحد، الموافق الرابع من يوليو، في التاسعة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري الممتاز، ويشهد على اللقاء ملعب الاسكندرية.

التشكيل المتوقع للأهلي

في حراسة المرمى : محمد الشناوي.

في خط الدفاع : أكرم توفيق – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول.

في خط الوسط : حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية.

في خط الهجوم : محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – محمد شريف.

التشكيل المتوقع لسموحة

في حراسة المرمى: الهاني سليمان.

في خط الدفاع: رجب نبيل، محمود البدري، اطهر الطاهر، شريف رضا.

في خط الوسط: محمد كناريا، محمود حليمو، أحمد عبد القادر.

في خط الهجوم: عبدالكبير الوادي، مصطفى فتحي، ديريك نسيبامبي.