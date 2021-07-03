المفتى يهنئ السيسى بمناسبة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

جدة - نرمين السيد - هنأ فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية اليوم السبت.





وقال مفتى الجمهورية فى بيان اليوم: "أتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وإلى قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه، وإلى الشعب المصرى العظيم، بمناسبة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، فى هذه الذكرى الغالية لاسترداد الوطن من أيدى الجماعات والتيارات الإرهابية والمتطرفة".

ووجَّه مفتى الجمهورية حديثه مخاطبًا رئيس الجمهورية: تعملون بكل إخلاص وتفانٍ، وحملتم على عاتقكم مسئولية ضخمة، وواجهتم مخططات ومؤامرات داخلية وخارجية بكل شجاعة وجرأة حتى تعبروا بوطننا الغالى مصر إلى بر الأمان، فى وقت عصيب مرَّ به الوطن وكل المنطقة العربية، فى مواجهة خوارج العصر الذين تحالفوا مع الشيطان لإسقاط أوطانهم.

وأشاد المفتى بكل ما تم من إنجازات وتنمية شاملة فى مختلف المجالات يشهد بها القاصى والدانى منذ تولى الرئيس السيسى رئاسة الدولة، وثمَّن إشادة الجميع بما جرى من إصلاحات اقتصادية تصبُّ فى مصلحة مصرنا الغالية، وهو ما أكدته جميع الهيئات والمنظمات الاقتصادية الدولية، كما نوه باستمرار الرئيس فى الدأب بكل إخلاص وتفانٍ لرفعة الوطن وتحقيق التنمية الشاملة.

ودعا فضيلة المفتى - فى كلمته - جموع الشعب المصرى إلى وحدة الصف والهدف، والتكاتف التام خلف قيادته السياسية فى مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب والتحديات والمؤامرات التى تواجه الوطن، للعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان، وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية والإنجازات، لافتًا إلى ضرورة العمل بكل قوة، ومسابقة الزمن لتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف المجالات؛ حتى تحتل مصرنا الغالية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.