جدة - نرمين السيد - وقال وهبة، شعب مصر، فى 3 يوليو 2013 ومنذ 8 أعوام وقعنا بالأحرف الأولى على وثيقة استعادة الهوية الوطنية المصرية، من براثن حكم كاد أن يعصف بمستقبل الوطن، واليوم وبعد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، ومشاهدة مناورة قادر 2021 نؤكد لشعبنا أن لديكم جيشا به رجال حرموا على أنفسهم الحياة إذا تعرض هذا الوطن لأى مكروه وسوء، وهم على أتم الاستعداد أن يفنوا جميعا وتبقى مصر، وستبقى مصر، لأنها محروسة ومحمية بعناية الله.
وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وضيوف مصر الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، ومحمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبى، فعاليات المناورة، بقاعدة 3 يوليو البحرية بمرسى مطروح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وهبة للمصريين: لديكم رجال حرموا على أنفسهم الحياة إذا تعرض الوطن لأى مكروه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.