بعدد افتتاح قاعدة 3 يوليو.. عمرو عرفة: فخورًا بمجهودات الرئيس السيسي

/638625/بعدد-افتتاح-قاعدة-3-يوليو-عمرو-عرفة--فخورا-بمجهودات-الرئيس-السيسي

حرص المخرج السينمائي المصري، عمرو عرفة، على التعليق على ما تشهده مصر من إنجازات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تزامنًا مع افتتاحه لقاعدة 3 يوليو، أكبر قاعدة بحرية عسكرية مصرية تطل على البحر المتوسط في منطقة جرجوب قرب الحدود الليبية.

دوت الخليج يرصد تعليق المخرج عمرو عرف على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاعدة 3 يوليو.

عمرو عرفة يعلق على افتتاح قاعدة 3 يوليو

وغرد المخرج عمرو عرفة، بعدة صور من افتتاح قاعدة 3 يوليو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلق فخورًا بمجهودات السيسي قائلًا: "صباح الإنجازات يا رئيسنا السيسي.. وتحيا مصر وعاش السيسي".

وسبق وأن أعلنت الرئاسة المصرية تفاصيل وأهداف قاعدة 3 يوليو البحرية والتي افتتحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت.

افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

وجاء فى الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية” إن القاعدة التي تقع في منطقة جرجوب شمال غربي مصر تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي”.

وذكرت أن قاعدة 3 يوليو تمثل إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمواجهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

عمرو عرفة يخرج فيلم «أهل الكهف»

ومن ناحية أخرى، يقوم المخرج عمرو عرفة باخراج فيلم "أهل الكهف" سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ويشارك في بطولته محمود حميدة، مصطفى فهمي، خالد النبوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، عبد الرحمن أبو زهرة، بالإضافة لعدد كبير من النجوم .