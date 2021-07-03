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/638623/النائب-عمرو-عكاشة-قاعدة-3يوليو-البحرية-إنجاز-جديد-يضاف-لسجل-القوات-المسلحة
أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أن قاعدة (3 يوليو) البحرية، والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بمثابة أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.
جاء ذلك فى تصريحات لـ دوت الخليج، مؤكدا علي أنها إنجاز جديد في سجل القوات المسلحة في ضوء مساعيها للحفاظ علي الأمن القومي المصري، حيث يتمثل الهدف الاستراتيجى لإنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية فى خلق كيان عسكرى ومركز نقل جديد لمجابهة زيادة التهديدات والعدائيات على الاتجاه الاستراتيجى الغربى وسرعة رد الفعل لتأمين الحدود الاستراتيجية الغربية للدولة وحماية مقدراتها المتمثلة فى تأمين خطوط المواصلات البحرية وحركة النقل البحرى الصديق القادم من وإلى الغرب.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن قاعدة 3يوليو سيكون من شأنها مجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية، مؤكدا علي أنه يحق لكل مصري أن يفخر بوطنه وقواته المسلحة العظيمة، لاسيما وأن هذه الإنجازات نالت إشادة واستحسان كافة دول العالم.
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