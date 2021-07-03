/638622/مهاجم-جنوب-إفريقيا-السابق-من-حق-سيرينو-أن-ينضم-إلي-النادي-الأهلي

تحدث مهاجم نادي ماميلودي صن داونز السابق، برايان ألديف، أن من حق مواطنه وجناح الفريق الأول لكرة القدم الحالي جاستون سيرينو، التفكير في الانتقال إلى النادي الأهلي.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وتحدث ألديف عن وجهة نظره في تصريحات سيرينو في حواره مع صحيفة "Kick Off" الجنوب إفريقية، وقال: "أعتقد أن جاستون يمر بأفضل فترات مسيرته، ويجب أن يفكر ملياًفي القرار".

وخرج الأوروجوياني صاحب الـ30 عام مرة أخرى ليؤكد أن حلمه هو الانضمام إلى الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا بالموسم الماضي

وتابع: "صن داونز نادي رائع، لكن مع تقدمه في السن، يجب أن يفكر أيضاً في اللعب لأكبر فريق في إفريقيا مثل الأهلي، اعتقد أنه تحدي كبير في مسيرته أن يلعب لأكبر نادي في القارة، وأن يكون مع مدربه السابق بيتسو موسيماني".

وأختتم قائلاً: "في كرة القدم، الجانب الاقتصادي دائماً ما يحفز اللاعب أيضاً، خاصة عندما يكون في سن الـ30، قد يكون هذا أفضل عقد في مسيرته".

يستعد النادي الأهلي لمباراته أمام فريق كايزر تشفيز، والتي من المقرر إقامتها يوم 17 الجاري من هذا الشهر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، علي ملعب محمد بن خامس بالمغرب.

اعلن لجنة الحكام تعيين ندابيهاوينمانا حكماً لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز والمقرر إنطلاقها في السابع عشر من الشهر الجاري.

يبلغ البورندي من العمر 36 عاماً، ويعمل محاسب في البنك البريطاني، ولديه 3 أطفال ويحمل باسيفيك الشارة الدولية منذ عام 2013، وقتما دخل ضمن قائمة الدرجة الأولى في بوروندي، أدار 3 مباريات في النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا منهم 2 لكايزر تشيفز أمام كل من سيمبا بربع النهائي وبتروأتلتيكو في مرحلة المجموعات، قبل أن يعود لإدارة مباراة أخرى لبطل جنوب أفريقيا في مواجهة الأهلي بالمباراة النهائية.

حيث عدد المباريات التي أدارت صافرته 9 مباريات بدوري أبطال أفريقيا منذ نسخة 2018، وأشهر خلالهم البطاقة الصفراء 26 مرة دون أي استخدام للبطاقة الحمراء.

البوروندي أدار مباراتين هامتين للأندية المصرية خلال مشواره التحكيمي الأول كان في مارس من عام 2019 ولقاء الزمالك أمام بترو أتلتيكو الأنجولي بملعب الأخير والذي حسمته رأس المغربي حميد أحداد وكان هدف الانتصار بمثابة نقطة تحول كبيرة للفريق الأبيض بمشواره في الكونفدرالية التي نالها في تلك النسخة.