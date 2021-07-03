/638620/كارتيرون-يقرر-منح-لاعبي-الزمالك-راحة-سلبية-لفترة-طويلة

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 10 أيام، وذلك عقب الانتهاء من مباراة الفريق من مباراة غزل المحلة، والتي تقام يوم الإثنين الموافق 5/7/2021، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من فعاليات الدوري الممتاز.

ويعرض دوت الخليج تفاصيل حديث الفرنسي باتريس كارتيرون مع لاعبي الفريق الأبيض، قبل خوض الفريق لمواجهة غزل المحلة، وأكد كارتيرون على لاعبي الفريق ضرورة الفوز بالمباراة وإقتناص الثلاث نقاط للحفاظ على صداراة الدوري العام.

أوضح باتريس كارتيرون للاعبيه، أنهم إذا حققوا الفوز في المباراة المقبلة أمام فريق غزل المحلة، سيمنحهم راحة سلبية لمدة 10 أيام خلال فترة التوقف الدولي، والتي لن يلعب فيها الفريق الابيض أي مباراة رسمية.

الزمالك في مواجهة قوية مع فريق الاتحاد السكندري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أول مباراة رسمية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، أمام فريق الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، والتي من المقرر أن تقام في استاد الإسكندرية يوم 7 أغسطس.

يحتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 61 نقطة من 27 مباراة خاضها الفريق في بطولة الدوري، واستطاع فريق لاعبي فريق الزمالك الفوز في 18 مباراة وتعادلبوا في 7 لقاءات وخسروا مبارتيين فقط، ليتصدر الفارس الأبيض جدول ترتيب الدوري العام.

الزمالك ينجح في تمديد عقد ثنائي الفريق

الجدير بالذكر أن إداراة فريق الزمالك برئاسة حسين لبيب، نجحت في تجديد تعاقد أحمد سيد زيزو لاعب جناح الفريق، لمدة ثلاث سنوات، كما نجحوا في تجديد عقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق، واحتفل لاعبي الفريق بتجديد اللاعبين، بينما وصل الإتفاق مع فرجاني ساسي إلى طريق مسدود، وذلك بسبب عدم موافقة اللاعب على التجديد للفارس الأبيض، ونشرت العديد من الصحف القطرية عن توقيع الدولي التونسي فرجاني ساسي لفريق الدحيل القطري مقابل 3 مليون دولار في الموسم.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام غزل المحلة

في حراسة المرمى محمود جنش.

في خط الدفاع: محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبد الشافى، حمزة المثلوثى.

في خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقى، يوسف أوباما.

في الهجوم مروان حمدى.