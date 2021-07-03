/638618/أم-العيال-انتحرت-كواليس-مصرع-ربة-منزل-سقطت-من-الدور-الخامس-في-الهرم

كشفت تحريات رجال المباحث بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث، اليوم السبت، في واقعة مصرع ربة منزل وإصابة زوجها، نتيجة سقوطهما من الدور الخامس في الهرم، أن خلافات زوجية دفعت الزوجة لإلقاء نفسها، وعندما حاول زوجها الإسراع لنجدتها اختل توازنه وسقط من الدور الخامس للرابع، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات بجسده، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل انتحار سيدة من الدور الخامس في الهرم

كان أصيب موظف بحي شمال الجيزة، بإصابات بالغة يرقد على إثرها داخل العناية المركزة بمستشفى الهرم، بينما لفظت زوجته أنفاسها الأخيرة جراء سقوطهما من الدور الخامس من أعلى عمارة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بقيادة رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، اشارة مفادها سقوط شخصين من علو عمارة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف وأتضح سقوط كلا من "م ص" موظف بحي شمال الجيزة وزوجته، من الدور الخامس ولفظت الزوجة أنفاسها الأخيرة متأثرة باصابتها فيما جري نقل المصاب إلى المستشفي وتم إيداعه بالعناية المركزة لسوء حالته.

تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

وفى سياق أخر مفاجأة صادمة فجّرها تقرير الطب الشرعي الخاص بالفتاة التي قُتلت خنقاً على يد نجل عمتها بسبب شكه في سلوكها بعدما رفضت الزواج من شقيقه، في دائرة قسم شرطة الصف بمحافظة الجيزة الايام الماضية، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد التقرير المبدئي للطب الشرعي للضحية عذريتها، وعدم تعرضها لأي نوع من الاعتداء الجنسي، وذلك بعد توقيع كشف العذرية خلال تشريح جتها داخل مشرحة زينهم بالقاهرة.

بداية الواقعة

بدأت الجريمة عندما تلقى مأمور قسم شرطة الصف، بلاغاً بمقتل فتاة خنقاً على يد نجل عمتها داخل منزلهم بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة الفتاة المجني عليها داخل غرفة المعيشة، وبالفحص تبين وجود إصابات حول الرقبة، وكشفت التحريات عن أن المجني عليها خطيبة شقيق المتهم، وأنها منذ فترة طلبت عدم إتمام الزواج وفسخ الخطبة، وفي محاولة للإصلاح ذهب المتهم، وهو شقيق خطيب المجني عليها، وطلب من والديها تركهما في الغرفة معاً للتحدث إليها ومعرفة سبب رفضها للزواج من شقيقه، وأضافت التحريات أنه بعد فترة من وجودهما داخل الحجرة، سمع الحاضرون صوت المتهم وبالدخول إليهما وجدا المتهم ممسكاً برقبة المجني عليها وهي جثة هامدة، وتمكن المتهم من الهرب.

مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهم.