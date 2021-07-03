/638616/أحمد-دياب-افتتاح-قاعدة-3-يوليو-تؤكد-المستوى-الكبير-الذي-وصلت-له-قواتنا-المسلحة

قال النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قاعدة 3 يوليو البحرية بمدرينة جرجوب، يؤكد المستوى الكبير الذي وصلت له القوات المسلحة من أكبر قدر من القوة والكفاءة، مؤكدا دورها في حماية أمن مصر القومي والحفاظ على شعبها.

قاعدة 3 يوليو

ولفت النائب أحمد دياب في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن قاعدة 3 يوليو بها كفاءات قتالية قادرة على المواجهة ضد أي اعتداء، لتأمين الساحل الشمالي، كما أنها رسالة لكل من تسول له نفسه الأعتداء على الدولة المصرية.

واضاف عضو مجلس الشيوخ النائب أحمد دياب، أن قاعدة 3 يوليو تعتبر نقطة ارتكاز جديدة للقوات المصرية في البحر الأحمر والمتوسط، وذلك لرفع القدرات العسكرية والبحرية والمصرية، منوها إلى أنها تمثل إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية الهسكرية، للحفاظ على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية والتي تم تدريبها على أعلى مستوى.

واضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن القوات البحرية لها دور في الحفاظ على الأمن البحري، موضحا دورها القوي والفعال في محاربة الارهاب والإتجار بالبشر وجرائم الهجرة غير الشرعية.

هذا وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

وتعد قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الامن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.

من جانبه، قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات الجوية، إن تأسيس قاعدة 3 يوليو، لها العديد من الأهداف الاستراتيجية، والتى على رأسها المصالح الاقتصادية للبلاد، والزود عن البلاد ضد قوى الإرهاب والتطرف.

كما أشار قائد القوات الجوية، إلى أن قاعدة 3 يوليو، تُعد قلعة جديدة تضاف إلى القدرات المتنامية في إطار برنامج تحديث شامل للقوات المسلحة، ضمن الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية لتطوير القوات المسلحة، مشيرا إلى أن القاعدة الجديدة "3 يوليو" رسالة سلام وتنمية بالمنطقة بالكامل، وتشهد القاعدة الجديدة "3 يوليو" اليوم المناورة العسكرية "قادر 2021".